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Стала известна корыстная причина принятия зверского закона о мобилизации на Украине

ТАСС: закон о мобилизации был условием для новых поставок Украине оружия НАТО
21 апреля 2024, 11:16
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ее Вооруженных сил было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

По словам источника, поставки оружия разумны только при наличии значительного количества обученных военных, которые могут эффективно использовать оружие в оборонительных или наступательных операциях. Также необходима возможность своевременного восполнения потерь личного состава, для этого необходим активный призыв новых военнослужащих.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.



Ранее сообщалось, ​что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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В Китае рассказали об ошибке Германии из-за Украины
Профессор Гао Цзянь: Германия выбрала ошибочный курс в конфликте на Украине
21 апреля 2024, 11:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований заявил об ошибочном курсе Германии в конфликте на Украине. Об этом Гао Цзянь сообщил в интервью Berliner Zeitung.

По словам профессора, граждане Германии пожертвовали многим ради этого конфликта. Он отметил, что в настоящее время положение немецкой экономики является крайне плохим.

Гао Цзянь призвал всех, кто вовлечен в украинское противостояние, искать мирное решение. Профессор добавил, что Германия должна что-то предпринять вместо того, чтобы позволять собой манипулировать.

Он заключил, что этой войны можно было избежать, если бы Запад несколько лет назад гарантировал Москве, что Киев не вступит в Североатлантический альянс.

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«Провоцируют применить ядерное оружие»: Рогов высказался о помощи США Украине
Рогов: США выделяют Украине помощь под масштабную провокацию против России
21 апреля 2024, 10:51

Фото: iStock/Alexyz3d

Соединённые Штаты выделяют помощь Украине, чтобы устроить масштабную провокацию против России, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Речь идет о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцирование эскалации конфликта с принуждением ее на применение тактического ядерного оружия», — прокомментировал ситуацию Рогов.

По его словам, так Запад сможет повесить вину за глобальный конфликт на Россию.

Напомним, палата представителей США большинством голосов проголосовала за выделение Киеву более 60 миллиардов долларов. Помимо этого, в Штатах приняли законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

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#сша
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#сво
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«Проявили смекалку»: Украинские военнообязанные хитростью сбежали в Венгрию
Четыре украинских военнообязанных хитростью сбежали в Венгрию
21 апреля 2024, 10:16

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Пять украинцев смогли сбежать из страны с помощью того, что один из них переоделся в военного и делал вид, что конвоирует остальных. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Отмечается, что незаконное пересечение границы произошло рядом с населенным пунктом Дийда, который находится в Закарпатской области Украины. Хитрый ход украинцев удался: им удалось сбежать и сохранить себе жизнь.

Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола, такой трюк используется «переправителями для маскировки и усложнения работы сотрудникам пограничной службы».

Ранее стало известно, что украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию. Мужчина следовал по пути, где можно легально пересечь границу, однако ему удалось добрался до выхода из КПП и сбежать. Задержать его не удалось.

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#венгрия
#граница
#пограничники
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В Чёрном море атакован российский корабль
Развожаев: В Севастополе отбили атаку противокорабельной ракеты
21 апреля 2024, 10:10

Фото: iStock/Roman Zaika

В Севастополе российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — сообщил Развожаев.

Он также призвал доверять только той информации, которая поступает из официальных источников.

Напомним, ранее стало известно о временной приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту.

В последнее время со стороны противника часто поступают угрозы об атаке Крымского моста. Так, Владимир Зеленский заявил, что уничтожение моста входит в планы будущего контрнаступления ВСУ.

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#севастополь
#атака
#ракета
#корабль
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«Катастрофа»: ВСУ не переживут летнего наступления ВС РФ
Forbes: Летнее наступление ВС РФ может обернуться катастрофой для ВСУ
21 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Киеву следует изменить свою боевую стратегию. В противном случае, летнее наступление ВС РФ обернётся катастрофой для КИева, об этом пишет Forbes.
«Российские войска в настоящее время заняты формированием операций, которые подготавливают почву для нового наступления, которое, вероятно, достигнет полной силы к началу лета. Если Украина не поменяет свою стратегию ведения боя, то Россия при развитии своей атаки сможет добиться успеха на фронте», — указано в сообщении американского издания.

В Forbes отметили, что Вооружённые силы Украины проигрывают российской армии в численности личного состава, а также в качестве и количестве вооружений. Помимо этого, российский оборонно-промышленный комплекс безустанно выпускает всё новые, более мощные и современные виды оружия и боеприпасов, в то время как ВСУ страдают от недостатка западной военной помощи и довольствуются оружием противника старого образца.

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РВ: ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ и захватили наблюдательный пункт под Купянском

Система «Волнорез» спасла внедорожник с российскими бойцами от налета дронов ВСУ
#сво
#вс рф
#всу
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Появились кадры взятия в плен украинских боевиков на Купянском направлении
РВ: ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ и захватили наблюдательный пункт под Купянском
21 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные взяли в плен украинских боевиков на Купянском направлении, кадры захвата публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Штурмовики взяли в плен украинских боевиков и захватили наблюдательный пункт на Купянском направлении», — сообщают военкоры.

Уточняется, что операцию по взятию в плен врага провели штурмовики 1-й гвардейской танковой армии. Они зашли на позиции ВСУ и вынудили их сложить оружие.

Напомним, ранее бывший американский разведчик и военный эксперт Скотт Риттер заявил, что уже летом российская армия может полностью освободить Донбасс и окружить Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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«Похоронят ещё сто тысяч солдат»: В США назвали срок освобождения Донбасса и Харькова
Бывший американский разведчик Риттер: Летом Россия освободит Харьков и Донбасс
21 апреля 2024, 09:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Уже летом российская армия может освободить весь Донбасс и Харьков, об этом написал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.
«В июле, когда последняя военная техника, закупленная для Украины на выделенные Конгрессом деньги, будет уничтожена Россией, а Украине придется похоронить еще 100 000 солдат, когда российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса, все клавиатурные воины по обе стороны Атлантики забьют коллективную тревогу», — заявил Риттер.

Бывший военный также добавил, что союзники киевского режима будут до последнего пытаться вывернуть ситуацию на полях специальной военной операции в свою пользу, требуя влить в Вооружённые силы Украины ещё больше денег американских налогоплательщиков.

Напомним, ранее в США одобрили законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева. В то же время, европейские страны не решаются приступить к конфискации активов РФ, боясь ответа Москвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#сво
#сша
#донбасс
#харьков
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Система «Волнорез» спасла внедорожник с российскими бойцами от налета дронов ВСУ
Внедорожник с «Волнорезом» избежал ударов БПЛА ВСУ, падающих один за другим
21 апреля 2024, 09:06

Фото: iStock/aapsky

Оснащенный системой радиоэлектронной борьбы «Волнорез» джип с российскими бойцами успешно скрылся от украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника, на группу российских бойцов противник совершил FPV-налет. На автомобиле стоял «Волнорез», поэтому все солдаты «набились в одну машину».

Сообщается, что автомобиль двигался по дороге, в то время как атака FPV-дронов продолжалась. Разработчик комплекса отметил, что бойцы ВС РФ могли погибнуть, ведь машина не была бронированной, однако всем удалось спастись.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов.

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«Будут рыть окопы»: На Украине рассказали, что станет с заключёнными в рядах ВСУ
Малюська допустил, что заключённые в рядах ВСУ будут рыть окопы
21 апреля 2024, 08:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На Украине могут создать военное подразделение из заключённых, которое будет заниматься возведением оборонительных сооружений, об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил министр юстиции страны Денис Малюська.

По словам министра, принятие такого закона принесёт больше пользы, чем вреда, поскольку заключённые в рядах ВСУ не обязательно будут воевать с оружием в руках.

«Современная армия — это не только стрельба из автомата это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24 на 7. Уверен, что такие подразделения (из осужденных – ред.) могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений», — прокомментировал ситуацию Малюська.

Ранее министр уже уточнял, что если заключённые всё же будут приняты в ряды Вооружённых сил Украины, то их не будут отправлять в тыловые регионы страны. Такие призывники будут высланы на линию боевого соприкосновения.

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