Стала известна корыстная причина принятия зверского закона о мобилизации на Украине

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Принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ее Вооруженных сил было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
По словам источника, поставки оружия разумны только при наличии значительного количества обученных военных, которые могут эффективно использовать оружие в оборонительных или наступательных операциях. Также необходима возможность своевременного восполнения потерь личного состава, для этого необходим активный призыв новых военнослужащих.
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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