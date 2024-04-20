Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны устало от конфликта. Об этом Зеленский сообщил в интервью бразильским журналистам, приехавшим на Украину.
Украинский лидер отметил, что несмотря на усталость, «вера украинцев в Украину никуда не делась». При этом, по словам Зеленского, вера граждан в ВСУ и себя также никуда не исчезла.
Президент Украины подчеркнул, что у России в этом противостоянии большое преимущество в вооружении. Зеленский заключил, что будет настаивать на наращивании поставок вооружения со стороны Запада.
Ранее колумнист из Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что на Украине начинают проявляться признаки усталости от продолжающегося конфликта с Россией. В настоящее время украинцы всё чаще высказывают желание завершить это противостояние.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
«Не можем воевать». На Украине рассказали об усталости от конфликта
МО: Российские военные поразили хранилище авиатоплива и два транспортных объекта
Стало известно, куда боятся отправиться боевики ВСУ
Екатерина Коршунова