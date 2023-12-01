Стали известны потери ВСУ за время их контрнаступления

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За время так называемого контрнаступления украинская армия потеряла более 125 тысяч военных. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», - заявил Шойгу.
По его словам, боевые возможности ВСУ значительно сокращаются из-за действий ВС РФ, которые наносят украинским войскам мощное огневое поражение.
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