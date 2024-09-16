Стало известно, чего Украина лишилась в зоне СВО

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Вооруженные силы Украины потеряли невосполнимые истребители Су-27, которые превосходят западные F-16. Об этом информирует Military Watch Magazine.
В материале отмечается, что в ближайшем будущем Киев не получит самолет с похожими характеристиками и «высокой живучестью».
Журналисты отметили, что Су-27 превосходит западные F-16 по дальности и размеру радара. Они также подчеркнули, что, поскольку Советский Союз не экспортировал этот самолет ни в какие другие страны, кроме Китая, союзники Украины не смогут предоставить ей эти самолеты для замещения утраченных.
В воскресенье Минобороны России проинформировало, что ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства противовоздушной обороны — украинский истребитель МиГ-29.
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«Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы», — пишет издание.
Журналисты отметили, что Су-27 превосходит западные F-16 по дальности и размеру радара. Они также подчеркнули, что, поскольку Советский Союз не экспортировал этот самолет ни в какие другие страны, кроме Китая, союзники Украины не смогут предоставить ей эти самолеты для замещения утраченных.
В воскресенье Минобороны России проинформировало, что ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства противовоздушной обороны — украинский истребитель МиГ-29.
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Дарья Осипова