Стало известно, что военные конфликты превратились в «мясорубку» из-за FPV-дронов

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Российский доброволец, командир взвода БПЛА в бригаде «Эспаньола» с позывным Гусар рассказал, что FPV-дроны превратили военные конфликты в мясорубку. Об этом информирует «Лента.ру».
По его словам, дроны способны эффективно уничтожать живую силу. Он отметил, что контрмерами против их применения не обладает ни одна из сторон.
Доброволец пояснил, что неосведомлённые в боевых действиях люди часто называют БПЛА «всего лишь летающими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР)», которых всегда было много в зонах боевых действий.
Гусар отметил, что это не так. По его словам, «это ПТУР, который стоит 40 000 рублей», поэтому он получил столь массовое распространение.
Военный предположил, что в будущем могут появиться эффективные средства радиолокационной борьбы, однако в ближайшее время этого ожидать не следует.
По его словам, пик эффективности БПЛА уже был преодолен. Доброволец выразил надежду, что вскоре как российская, так и украинская стороны осознают, что затраты на беспилотники превышают причиняемый ими ущерб.
Ранее сообщалось, что российские военные готовят для ВСУ котел в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Доброволец пояснил, что неосведомлённые в боевых действиях люди часто называют БПЛА «всего лишь летающими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР)», которых всегда было много в зонах боевых действий.
Гусар отметил, что это не так. По его словам, «это ПТУР, который стоит 40 000 рублей», поэтому он получил столь массовое распространение.
«БПЛА превратили войну из опасного приключения в настоящую мясорубку, перед которой мы бессильны», — пояснил он.
Военный предположил, что в будущем могут появиться эффективные средства радиолокационной борьбы, однако в ближайшее время этого ожидать не следует.
По его словам, пик эффективности БПЛА уже был преодолен. Доброволец выразил надежду, что вскоре как российская, так и украинская стороны осознают, что затраты на беспилотники превышают причиняемый ими ущерб.
Ранее сообщалось, что российские военные готовят для ВСУ котел в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова