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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о массовых репрессиях против высокопоставленных командиров ВСУ, инициированных киевским режимом. По словам Рогова, аресты связаны с попыткой переложить ответственность за провалы на фронте на военное руководство.
В числе задержанных — экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков» генерал Юрий Галушкин, бывший командир 155-й механизированной бригады Дмитрий Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, а также другие военные, включая командира территориальной обороны Запорожья и его супругу.
Рогов отметил, что за репрессиями стоит подконтрольное американским структурам Государственное бюро расследований Украины. Санкционирование на аресты, по его словам, дало американское руководство, недовольное положением дел на фронте и успехами российских войск.
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«Еще масса людей менее публичных задержаны и арестованы на данный момент», — добавил Рогов в диалоге с РИА Новости.
Рогов отметил, что за репрессиями стоит подконтрольное американским структурам Государственное бюро расследований Украины. Санкционирование на аресты, по его словам, дало американское руководство, недовольное положением дел на фронте и успехами российских войск.
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Мария Моисеева