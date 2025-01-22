Тревожные новости для Киева: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину

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В Пентагоне произошли масштабные кадровые перестановки: уволены или отстранены все чиновники, занимавшиеся вопросами, связанными с Украиной. Украинский журналист Роман Бочкала, ссылаясь на информацию от коллег из The Washington Post, сообщил об этом на своей странице в социальной сети.
«Внимание: всех, кто отвечал за Украину, уволили или отстранили. Или собираются перевести на другие должности. Полная перезагрузка», — написал Бочкала.В сообщении отмечается, что сотрудников либо увольняют, либо переводят на другие должности. Эта «перезагрузка» вызывает тревогу в Киеве, так как она может повлечь за собой значительные изменения в отношениях между странами и в стратегических подходах к сотрудничеству с Украиной.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп инициировал масштабные кадровые чистки в госструктурах. В рамках этой кампании 51 сотрудник разведывательных служб лишился доступа к секретным данным, в то же время Государственном департаменте стали массово заменять работников.
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Мария Моисеева