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Самое большое число украинских наёмников и бойцов ВСУ было уничтожено за год под Донецком и Харьковом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Потери армии Украины за год составили около 400 тысяч человек. В зоне СВО наибольшее число бойцов и наёмников ВСУ ликвидировано на Донецком и Харьковском направлениях.
По данным Минобороны России, только за неделю украинские войска потеряли более 3,8 тысячи военных в зоне действия группировки войск «Центр», 1970 – в зоне действия «Южной» группировки, 1140 человек в зоне ответственности группировки «Восток» и 455 бойцов в зоне действия «Днепра».
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Анастасия Чинкова