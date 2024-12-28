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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за год Вооруженные силы России освободили более 70 населенных пунктов в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что в течение этого времени российские войска не только успешно удерживали натиск наемников и боевиков, подготовленных инструкторами НАТО, но и продвигались в глубину обороны противника, занимая выгодные позиции.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова