Красноармейск, оккупированный ВСУ, полностью обесточен

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В городе Красноармейск (Покровск – украинское название) в подконтрольной ВСУ части ДНР полностью отсутствует электроснабжение. Об этом сообщает в Telegram-канале назначенная Киевом городская военная администрация.
«Весь Покровск аварийно обесточен. Время восстановления электроснабжения пока неизвестно», — говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты пытаются выяснить причину отсутствия электроснабжения.
Ранее премьер Словакии пригрозил Украине остановить поставки электроэнергии, в которых так нуждается страна. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что данные угрозы не окажут никакого влияния на энергообеспечение страны. Он подчеркнул, что в настоящее время республика импортирует электричество сразу из четырёх государств – Польши, Венгрии, Румынии и Словакии.
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