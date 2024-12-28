Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Красноармейск, оккупированный ВСУ, полностью обесточен

Красноармейск, оккупированный ВСУ, полностью обесточен

Фото: iStock/TebNad

Фото: iStock/TebNad

В городе Красноармейск (Покровск – украинское название) в подконтрольной ВСУ части ДНР полностью отсутствует электроснабжение. Об этом сообщает в Telegram-канале назначенная Киевом городская военная администрация.
«Весь Покровск аварийно обесточен. Время восстановления электроснабжения пока неизвестно», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить причину отсутствия электроснабжения.



Ранее премьер Словакии пригрозил Украине остановить поставки электроэнергии, в которых так нуждается страна. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что данные угрозы не окажут никакого влияния на энергообеспечение страны. Он подчеркнул, что в настоящее время республика импортирует электричество сразу из четырёх государств – Польши, Венгрии, Румынии и Словакии.

Читайте также:

Жители Шебекина остались без света

Энергодар частично обесточен после артиллерийского обстрела ВСУ

Энергообъект обесточен в подконтрольной Киеву части Херсонской области
#электричество
#данные
#страны
#жители
#специалисты
#поставки
Украинские боевики убили пенсионеров в селе Плехово Курской области
СК: ВСУ убили жителя Плехово и подожгли дом, где находилась его супруга
28 декабря 2024, 15:38

Фото: iStock/DarthArt

Боевики ВСУ убили мирного жителя в селе Плехово Курской области и подожгли его дом, в котором находилась пожилая женщина-инвалид. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГВСУ СК РФ, передает РИА Новости
Следствие установило, что 8 декабря в селе Плехово украинские боевики убили пожилого мирного жителя прямо на участке его дома. Далее нацисты подожгли дом, где в то время находилась лежачая супруга убитого. Она сгорела заживо.

Ранее сообщалось, что в Курской области военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Суджанского района. Эвакуация организовали в условиях обострившейся ситуации в приграничном районе, где боевики ВСУ обстреливали жилые дома с использованием артиллерии и дронов-камикадзе.

Жители села рассказали о систематических избиениях со стороны украинских вооруженных формирований и отметили, что остались в живых благодаря героизму российских военнослужащих.


Читайте также:

Замкомандира «Кобры» раскрыл зверства ВСУ в Курахово

Жительница Суджи рассказала, что при вторжении ВСУ били по городу из РСЗО

SHOT: ВСУ расстреливали гражданских при отступлении из Курахово
#дом
#эвакуация
#следствие
#жители
#дома
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, когда ВСУ готовят новое контрнаступление
Военэксперт Ходаренок: в 2025 году ВСУ могут провести новое контрнаступление
28 декабря 2024, 15:13

Фото: iStock/Jakub Laichter

В 2025 году ВСУ могут попытаться провести новое контрнаступление в зоне СВО или попробовать снова вторгнуться на территорию России, однако результат обоих сценариев не будет успешным для Киева. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок. По его мнению, пытаться прогнозировать дальше инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не стоит.
«Обстановка быстро меняется. До этой даты, можно не сомневаться, обе стороны конфликта будут вести упорную и ожесточенную борьбу за «улучшение переговорных позиций», — пояснил Ходаренок.
В то же время стало известно, что в доме бежавшей в Курск семьи из Суджи поселились польские наемники. Как сообщает RT, они заподозрили это, когда младшему сыну пришло уведомление в его аккаунт на YouTube о платной подписке на польский канал, а после информацию подтвердили оставшиеся в городе местные жители.
«Свой дом семья покидала под обстрелами, за рулем был старший сын. В то время муж Натальи находился на фронте: он участник СВО. Уже в Курске семья увидела в соцсетях, что их дом сгорел», — отмечает телеканал.
Читайте также:

Красноармейск, оккупированный ВСУ, полностью обесточен

Стало известно, сколько населенных пунктов освободили российские военные за год

МО: Бойцы ВДВ из Крыма штурмом взяли опорный пункт ВСУ в курском приграничье
#семья
#военные
#дом
#красноармейск
#семьи
#вдв
#жители
#youtube
#сво
#всу
#наемники
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько населенных пунктов освободили российские военные за год
Марочко: РФ за год освободила 70 населенных пунктов в Харьковской области и ЛДНР
28 декабря 2024, 14:40

Фото: iStock/macky_ch

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за год Вооруженные силы России освободили более 70 населенных пунктов в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что в течение этого времени российские войска не только успешно удерживали натиск наемников и боевиков, подготовленных инструкторами НАТО, но и продвигались в глубину обороны противника, занимая выгодные позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Сотрудники ТЦК в Харькове начали ездить сразу на нескольких машинах

Мальчики-подростки младше 18 лет массово покидают Украину, спасаясь от мобилизации

В России оценили необходимость проведения новой мобилизации
#владимир путин
#президент
#нато
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Бойцы ВДВ из Крыма штурмом взяли опорный пункт ВСУ в курском приграничье
28 декабря 2024, 14:24

Фото: istockphoto/IherPhoto

Бойцы Донского казачьего полка Воздушно-десантных войск России из крымской Феодосии штурмом взяли опорный пункт ВСУ. Он был оборудован в полуразрушенном доме в одном из приграничных районов Курской области.
Об атаке десантников рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Украинские солдаты были обнаружены в подвале здания в ходе разведки. В ходе наблюдения с воздуха удалось выяснить огневые средства противника. Штурмовая группа получила координаты места, определила порядок боевой работы и выдвинулась в указанный район.

Сначала противник подвергся деморализующему артиллерийскому удару. Затем, подавив огневые точки ВСУ, десантники пошли на штурм. В ходе атаки опорный пункт противника был взят, российские бойцы произвели зачистку здания. Часть украинских военных сложила оружие. Те, кто оказал сопротивление, были уничтожены.

Читайте также:

Командиры ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования

AP: ставкой на Курскую область Киев ослабил всю линию фронта

ВСУ в Курской области деморализованы из-за скорого поражения
#оружие
#солдаты
#всу
#рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации
28 декабря 2024, 13:51

Фото: iStock/Animaflora

В условиях нарастающей тревоги по поводу возможного снижения возраста мобилизации, в западных регионах Украины начали организовывать вывоз юношей младше 18 лет за границу. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», автобусы, наполненные парнями в возрасте 16-17 лет, замечены на маршруте в Словакию.
В начале октября Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому 17-летние граждане должны будут самостоятельно становиться на призывной учет, уточняя свои данные в военкомате или через электронный кабинет.

По словам местных жителей, наблюдается увеличение числа автобусов, которые отвозят молодых людей без сопровождения родителей. Эти поездки организованы как туры, однако многие участники уезжают не с целью обучения или отдыха, а скорее в попытке избежать призыва на военную службу.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК в Харькове начали ездить сразу на нескольких машинах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мальчики-подростки младше 18 лет массово покидают Украину, спасаясь от мобилизации

Кандидат в канцлеры Мерц: Присутствие военных на Украине надо согласовать с РФ

Командиры ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования
#учёт
#законопроект
#сотрудники
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники ТЦК в Харькове начали ездить сразу на нескольких машинах
28 декабря 2024, 13:48

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотрудники ТЦК начали применять новую тактику при поимке украинцев для их мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
По данным издания, военкомы теперь перемещаются по городам и поселкам группами сразу на нескольких «бусиках» и легковых машинах. Они блокируют автомобили уклонистов от службы в ВСУ, чтобы у тех не было возможности уехать.

Подобную практику уже заметили в Харькове.

Ранее доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец заявила, что парни младше 18 лет массово покидают Украину. На западе страны уже организованы целые туры по выезду подростков накануне их совершеннолетия.

Накануне лейтенант националистического батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявил, что молодые и даже юные украинцы должны осознавать, что им придётся воевать в будущем, причём в самом ближайшем.

Читайте также:

«Ждет своего одобрения»: На Украине разработали закон о снижении призывного возраста

В Раде выступили против снижения мобилизационного возраста

Порошенко жестко высказался о насильственной мобилизации на Украине
#школы
#автомобили
#закон
#страны
#туры
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мальчики-подростки младше 18 лет массово покидают Украину, спасаясь от мобилизации
Мальчики-подростки младше 18 лет массово покидают Украину
28 декабря 2024, 13:32

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Парни младше 18 лет массово покидают Украину. На западе страны уже организованы целые туры по выезду подростков накануне их совершеннолетия. Об этом заявила доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец, ее слова приводит украинское издание «Страна».
«В западной Украине говорили, что просто видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет в направлении Словакии. И это не с родителями, а сами дети выезжают. Это организовано как туры ребят. Они выезжают не ради обучения, а скорее, чтобы спастись от мобилизации», — заявила Купец.

По ее словам, в Словакии украинские школьники не имеют проблем с поступлением в школы. Она добавила, что иногда матери вывозят сыновей-подростков в Европу, а сами возвращаются на Украину.
#дети
#школы
#автобусы
#школьники
#туры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кандидат в канцлеры Мерц: Присутствие военных на Украине надо согласовать с РФ
28 декабря 2024, 13:17

Фото: istockphoto/alzay

Миротворцы из Германии не будут отправлены на Украину без мандата в соответствии с международным правом. Об этом заявил кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц.
Его слова передаёт немецкое издание Die Zeit. По мнению политика, в случае заключения мирного соглашения и потребности Украины в гарантиях безопасности в виде размещения в стране миротворческого контингента, такой шаг не может быть осуществлён без соответствующего международного мандата.

«Я не вижу этого на данный момент», — подчеркнул Мерц.

По мнению претендента на должность канцлера, такой мандат должен быть выдан «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней. Он воздержался от высказывания определённого мнения по поводу гарантий безопасности для Киева, отметив, что до прекращения огня и заключения перемирия «пока ещё далеко».

Читайте также:

«ВСУ в панике»: Эксперт подвел итоги СВО и назвал города, которые перейдут под контроль ВС РФ

«Без гарантий»: Трамп принудит Украину к миру

Шольц дал понять Путину, что поддержка Киева со стороны Германии не ослабнет
#соглашения
#политика
#германия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командиры ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования
28 декабря 2024, 12:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Командиры и бойцы ВСУ в Курской области начали сомневаться в приказах командования. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на украинских военных, пожелавших сохранить анонимность.
Один из командиров сообщил, что командование совершенно не понимает, что реально происходит на фронте. По его словам, они не понимают, где сторона ВСУ, а где находятся российские военные, также совершенно не понимают оперативной обстановки. В связи с этим, военным приходится действовать по своему усмотрению.

Он подчеркнул, что приказы совершенно не отражают реальность, поскольку имеется задержка в передаче сведений.

Другой командир взвода признался, что его бойцы не смогут удержать оборону. Он рассказал, что несколько раз получал отказ на просьбой изменить оборонительную позицию.

Остальные военные сообщили, что моральный дух падает, условия очень тяжёлые, а решения командования как и сама цель взятия Курска подвергаются сомнению.

Читайте также:

AP: ставкой на Курскую область Киев ослабил всю линию фронта

ВСУ в Курской области деморализованы из-за скорого поражения

AP: ВСУ после провала атаки на Курскую область обвинили Киев в продаже Донбасса
#всу
#украина
#россия
#курская область
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате