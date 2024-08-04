Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин может выиграть от поставки ВСУ истребителей F-16. Об этом сообщает The Independent.
Уточняется, что глава российского государства «будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных государствами Североатлантического альянса». Примечательно, что российские войска располагают сотнями истребителей, в том числе Су-35, которые издание оценивает как одну из главных угроз для западных истребителей.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, как повлияют поставки F-16 Украине на ход спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова