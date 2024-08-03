Боец ВС России рассказал, что ВСУ придумали для защиты своих дронов

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Российский военный с позывным Стриж заявил, что украинские боевики укрепляют беспилотники бронеплитами. Об этом сообщает RT.
Стриж рассказал, что данная модификация усложняет процесс поражения вражеских дронов стрелковым оружием. Боец ВС РФ подчеркнул, что осведомлен лишь об одном случае, когда украинский беспилотный летательный аппарат удалось подстрелить из снайперской винтовки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Стрелковым оружием их сбить крайне сложно, особенно учитывая тот факт, что ВСУ теперь стараются укреплять свои БПЛА плитами», — цитирует военного RT.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова