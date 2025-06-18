Стало известно, как ударит по ВСУ потеря Константиновки в ДНР
Эксперт Тимошенко: Освобождение Константиновки грозит Украине потерей снабжения
Возможное освобождение армией России Константиновки в ДНР обернётся для Украины сильным ухудшением снабжения войск. Об этом рассказал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.
«Дело в том, что Константиновка — это такой транспортный узел. Мы хотим его перехватить. Есть такое понятие — изоляция района боевых действий. Если мы перехватываем дорогу на Константиновку, у противника резко ухудшается снабжение боевых порядков», — рассказал Тимошенко в беседе с Life.ru.
Он пояснил, что на сегодняшний день ВС РФ активно наступают на Покровском направлении фронта. При этом окружение Константиновки нанесет серьезный урон ВСУ и ограничит их оперативные возможности, заключил Липовой.
18 июня Минобороны РФ официально объявило об освобождении российскими войсками населенных пунктов Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевки в Сумской области.