Военкор Дмитрий Стешин объяснил, почему в рядах ВСУ все больше женщин
Военный корреспондент Дмитрий Стешин в своей статье для «Комсомольской правды» отметил заметное увеличение числа женщин среди личного состава вооруженных сил Украины.
По его словам, многие украинские женщины начинают свою службу с волонтерской деятельности, а затем подписывают контракты на военную службу, стремясь к медийности и активному участию в жизни страны.
На Украине были созданы два женских подразделения: «Скала», базирующееся на 425-м штурмовом полку, и «Гарпия», специализирующаяся на работе с беспилотными аппаратами. Первоначально «Скала» состояла из 100 девушек, треть из которых была набрана из числа осужденных за преступления, связанные с наркотиками. Однако это подразделение понесло потери в боях за город Покровск.
По данным Министерства обороны Украины, летом 2024 года в рядах ВСУ служило около 67 тысяч женщин, из которых примерно 19 тысяч занимали гражданские должности. Предполагается, что на данный момент это число увеличилось до 80 тысяч.
Стешин также добавил, что участие женщин в армии стало легальным и системным, что подтверждается разработкой бронежилетов, учитывающих особенности женской анатомии.
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