В ДНР заявили, что дар по полигону ВСУ в Новомосковске навели украинские пленные
Кимаковский: координаты полигона в Новомосковске дали украинские пленные
Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС рассказал, что источником координат для атаки по 239-му общевойсковому полигону в Новомосковске Днепропетровской области стали пленные украинские военные.
По словам Кимаковского, многие из сдавшихся боевиков проходили обучение на данном полигоне и рассказали все нужные сведения.
«Первым и основным источником выступили пленные ВСУ, которые сдались в плен на западе ДНР. Большая часть сдавшихся как раз проходили учебку на этом полигоне. От них же пошла информация о личном составе», — сообщил советник.Известно, что на полигоне обучали резервные силы для обороны западной части Донецкой народной республики, часть которых была послана в состав 141-й пехотной бригады. Но большая часть группы была уничтожена при ракетной атаке Вооружённых сил Российской Федерации.
Ранее сообщалось об уничтожении 100 украинских солдат в Сумской области ударом «Искандера».