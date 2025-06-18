В ДНР заявили, что дар по полигону ВСУ в Новомосковске навели украинские пленные

18 июня 2025, 15:48

Кимаковский: координаты полигона в Новомосковске дали украинские пленные

Фото: Istock/vadimrysev

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС рассказал, что источником координат для атаки по 239-му общевойсковому полигону в Новомосковске Днепропетровской области стали пленные украинские военные.





По словам Кимаковского, многие из сдавшихся боевиков проходили обучение на данном полигоне и рассказали все нужные сведения.

«Первым и основным источником выступили пленные ВСУ, которые сдались в плен на западе ДНР. Большая часть сдавшихся как раз проходили учебку на этом полигоне. От них же пошла информация о личном составе», — сообщил советник.