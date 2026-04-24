Стало известно, как ВСУ пытаются оттянуть наступление российских войск

24 апреля 2026, 17:57

Военэксперт Дандыкин: ВСУ пытаются оттянуть наступление ВС России дронами

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооружённые силы Украины стремятся замедлить продвижение российских войск и активно применяют для этого беспилотники.





В беседе с NEWS.ru Дандыкин заявил, что ВСУ используют дроны исключительно для того, чтобы задержать наступление российских сил, и наносят удары по гражданским объектам.



По словам военэксперта, на поле боя украинская сторона затратила огромные усилия, чтобы обозначить хоть какое-то продвижение против группировки «Восток» на Запорожском направлении.

«С огромным трудом они вгрызались в участки не один месяц, но это не принесло никаких успехов. И сейчас ситуация складывается такая, что российские войска подходят к Орехову, главному опорному пункту Запорожья перед областным центром, а силы ВСУ были потрачены с огромными потерями как в людях, так и в технике», — подчеркнул специалист.