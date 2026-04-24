«Дорого и сложно»: В ЕС поняли, что членство Украины опасно для альянса

24 апреля 2026, 16:23

Экс-депутат Рады Волошин: ЕС не готов предложить Украине полноценное членство

Евросоюз руководствуется здравым смыслом в вопросе принятия Украины в альянс, поэтому не готовы пойти на этот шаг. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.





Ранее стало известно, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в ближайшие недели. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишут argumenti.ru. В материале отмечается, что лидеры европейских стран согласились, что условия для запуска первого этапа переговоров выполнены.



При этом французская газета Le Monde написала, что перспектива присоединения Украины к ЕС вызывает опасения у его членов из-за ее размера, крупного аграрного сектора, а также хроническими проблемами с коррупцией, отметило издание.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Волошин отметил, что на сегодняшний день на высоком уровне все чаще начали говорить о предполагаемом членстве Украины в ЕС, однако, когда это произойдет, никто не говорит.





«Европейцы пришли к пониманию, что Украина — это очень дорого, Украина — это очень сложно. Украина — это очень опасно в качестве члена ЕС. Соответствующие риски брать на себя никто не хочет. То, что нарисовали сейчас, вот этот какой-то непонятный симулякр под названием ассоциированного членства, является результатом того, что даже с точки зрения неясной перспективы пообещать полноценное членство лидеры ЕС не готовы», — пояснил экс-депутат Рады.