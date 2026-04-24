Стало известно, какую задачу Великобритания поставила Украине в борьбе с Россией
Экс-нардеп Олейник: ВСУ будут устраивать диверсии в РФ по приказу Великобритании
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Вооружённые силы Украины могут начать совершать диверсии на территории России по указанию Великобритании.
В беседе с NEWS.ru политик пояснил, что главная цель такого плана — подорвать внутренний порядок в стране. Олейник отметил, что британская сторона сейчас не ставит перед ВСУ задачи наступать или освобождать территории.
«На сегодняшний день генеральная цель — максимально дестабилизировать Россию изнутри. То есть количество беспилотников для Киева будет увеличиваться, как и число дальнобойных ударов, особенно по российским энергетическим системам. Украина не будет щадить жилые дома в преддверии будущих выборов в РФ», — заявил Владимир Николаевич.По словам политика, основная задача — раскачать общество и вызвать недовольство. Сейчас британцы планируют сделать главный упор именно на диверсионную работу ВСУ.