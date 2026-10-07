Взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Кременчуге
Ночью в Киеве прогремели взрывы. По сообщениям SHOT, под ударом оказались объекты военной и энергетической инфраструктуры. Предварительно, целью могла стать Трипольская ТЭС — крупнейшая электростанция Киевской области.
Первые взрывы, как сообщает издание, прозвучали около 03:15. По его данным, по городу прилетело около 20 ракет, в том числе «Искандеры», «Цирконы» и «Ониксы». После ударов возникли пожары в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах. Также сообщается о поражении складов с вооружением и комплектующими для беспилотников.
Кроме того, сообщения о взрывах поступают из Днепра и Кременчуга. В районе Светловодска, по предварительной информации, зафиксированы прилёты вблизи Кременчугской ГЭС.
Читайте также: