Стало известно, кто возглавил командование ВСУ «Запад»

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Главой оперативного командования ВСУ «Запад» стал бригадный генерал украинских войск Владимир Шведюк, пишет РИА Новости.
По данным агентства, об этом Шведюк написал в аккаунте оперативного командования в социальной сети Facebook*. По его словам, он возглавил одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины.
С 2021 года оперативное командование ВСУ «Запад» возглавлял Сергей Литвинов. Ранее он был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.
Об освобождении от должностей глав оперативных командований (ОК) ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчук и Сергея Литвинова сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документы об увольнении и назначении командующих еще не опубликованы.
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С 2021 года оперативное командование ВСУ «Запад» возглавлял Сергей Литвинов. Ранее он был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.
Об освобождении от должностей глав оперативных командований (ОК) ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчук и Сергея Литвинова сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документы об увольнении и назначении командующих еще не опубликованы.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России
Алёна Самарева