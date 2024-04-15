«Фейковый десант» ВСУ в Крынках и продвижение ВС РФ в Работино: последние новости СВО

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Российская армия продолжает наступательные действия на Запорожском и Донецком направлениях. ВСУ сдерживают оборону и стремятся остаться на занятых позициях. О том, где продвинулись ВС РФ и на каком участке фронта применили средства дальнего поражения, читайте в материале «Радио 1».
Херсонское направление
Обстановка на этом направлении остается прежней, сообщает портал «WarGonzo».
Авторы телеграм-канала напомнили, что на прошлой неделе Украина распространила фейковую новость о «высадке» десанта из 100 человек в Крынках. Однако российские военкоры вскоре опровергли эту информацию.
Запорожское направление
Российские военные предприняли попытки завладеть инициативой в Работино и перешли к штурмам. Зафиксировано небольшое продвижение ВС РФ. Северо-западнее Вербового ВС РФ также продолжают улучшать свои позиции.
Донецкое направление
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На Угледарском участке, который долгое время был неактивен, российские войска начали движение в сторону Урожайного и довольно быстро продвинулись к этому населённому пункту.
Бахмутское направление
Активное противостояние зафиксировано в районе Часова Яра. Российские войска продолжают подтягивать фланги, чтобы иметь вариативность в наступлении непосредственно в городской застройке.
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Анастасия Чинкова