Российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ с расстояния в несколько километров

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В ходе специальной военной операции российский снайпер уничтожил солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии 3 км, сообщает ТАСС.
«В дальности работаем от 800 м до 3 км. Максимально взял дистанцию 3 км, подтвержденную, естественно», — сказал снайпер.По его словам, в среднем снайперская деятельность в зоне спецоперации ведется на расстоянии от 300 м до 2 км.
15 апреля, сообщалось, что российские военнослужащие из добровольческого корпуса отряда «Ирбис» сбили американский беспилотник RQ-20 Puma под Соледаром. Военный отметил, что украинская сторона использовала беспилотный летательный аппарат для наведения огня гаубиц М777 на позиции Армии России.
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Артем Кузьмин