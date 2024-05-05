Стало известно, куда украинцы чаще всего пытаются сбежать из страны

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Чаще всего украинцы пытаются сбежать из страны через Молдавию, об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в интервью для телеканала «Рада».
«Есть дорога Маяки-Удобное, которая проходит через территорию Молдавии. Пограничники обеспечивают контроль въезда и выезда с этой транзитной дороги. Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства», — объяснил Демченко.
По его словам, некоторые граждане Украины пытаются незаконно пересечь границу, спрятавшись в транспортном средстве. Кто-то и вовсе бросает свой автомобиль посреди трассы и бежит в Молдавию пешком.
Демченко подчеркнул, что пограничное ведомство делает всё возможное, чтобы пресечь попытки уклонистов покинуть территорию Украины.
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Евгения Парфентьева