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Стало известно, куда украинцы чаще всего пытаются сбежать из страны

Госпогранслужба: Украинцы бегут в Молдавию, бросая транспорт на трассе
05 мая 2024, 10:43
Фото: iStock/reflection_art

Фото: iStock/reflection_art

Чаще всего украинцы пытаются сбежать из страны через Молдавию, об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в интервью для телеканала «Рада».
«Есть дорога Маяки-Удобное, которая проходит через территорию Молдавии. Пограничники обеспечивают контроль въезда и выезда с этой транзитной дороги. Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства», — объяснил Демченко.

По его словам, некоторые граждане Украины пытаются незаконно пересечь границу, спрятавшись в транспортном средстве. Кто-то и вовсе бросает свой автомобиль посреди трассы и бежит в Молдавию пешком.



Демченко подчеркнул, что пограничное ведомство делает всё возможное, чтобы пресечь попытки уклонистов покинуть территорию Украины.

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#украина
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#сво
#всу
#пограничники
В Израиле раскрыли, чего Зеленский «добился» на Украине
JP: Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведет Украину к поражению
05 мая 2024, 11:26

Президент Украины Владимир Зеленский не сумел достичь ни одной из своих целей в конфликте с Россией и ведет свою страну к поражению, пишет крупнейшее израильское издание на английском языке The Jerusalem Post.
В материале отмечается, что Зеленский потерял контроль над многими частями Украины, приведя к разрушению инфраструктуры и экономики, а миллионы людей оказались бездомными за два года войны.

Автор статьи предупреждает, что поражение Украины уже виднеется на горизонте и вызывает ужас на Западе, поскольку его последствия могут быть катастрофическими для Североатлантического альянса и Евросоюза, возможно даже привести к их распаду.

Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский, отметил сложную ситуацию на фронте. Он отметил, что самыми напряженными точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в Донецкой Народной Республике.

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#украина
#контроль
#зеленский
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Под Херсоном боевик ВСУ расстрелял сослуживца за фотосъемку
05 мая 2024, 11:11

Фото: iStock/nixki

В подконтрольной Киеву части Херсонской области 2 мая солдат ВСУ застрелил сослуживца из-за съемки позиций, пишет «Страна.ua».
По данным издания, украинские военные задержали мужчину, который фотографировал позиции ВСУ в лесополосе. Во время проверки его телефона он пытался скрыться на автомобиле. Один из военных, задержавших мужчину, открыл огонь из автомата по автомобилю, ранив парня, который пытался скрыться.

От полученных ран он скончался в больнице. Позднее стало известно, что погибший также был военным. Мотивы его действий в настоящее время выясняются. По данному инциденту возбужденно уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Лицу, открывшему огонь, грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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Рогов рассказал об обстановке в селе Работино
Рогов: Работино перешло в «серую» зону, противник его физически не контролирует
05 мая 2024, 10:29

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские войска утратили физический контроль над селом Работино, об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Работино полностью перешло в «серую» зону. Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное — это взятие под контроль ближайших высот», — объяснил ситуацию Рогов.

1 мая Рогов сообщал, что Вооружённые силы РФ подняли государственный флаг над Работино. По его словам, основные силы украинской армии уже бежали из сила, там остались лишь небольшие группировки врага, которые сейчас успешно зачищают ВС РФ.

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#запорожская область
#всу
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#сво
#владимир рогов
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FT: Украина начнёт контрнаступление в 2025 году, если Байден будет переизбран
05 мая 2024, 10:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев попытается начать новое контрнаступление в 2025 году, если американский президент Джозеф Байден будет переизбран на новый срок, об этом пишет The Financial Times.
В то же время, в британской газете уточнили, что если президентское кресло займёт бывший американский лидер Дональд Трамп, то украинскому противостоянию придёт конец. Киевским властям придётся согласиться на мирное урегулирование конфликта и на переговоры с Россией.

В июле 2023 года Трамп дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором пообещал прекратить конфликт на Украине за 24 часа. Пару дней назад он заявил, что у него есть подробный план по решению российско-украинского конфликта, однако, обнародовать его до президентских выборов он не намерен.

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#украина
#всу
#сво
#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
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Минэнерго Украины: Энергосистеме страны помогают ветер и солнце
05 мая 2024, 10:07

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Энергия ветра и солнца помогает не допустить массовых отключений электричества по всей стране. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
В интервью изданию «РБК-Украина» он признал, что в ходе последних российских ударов по энергетической системе Украины было уничтожено, повреждено и выведено из строя больше объектов, чем отрасль сумела восстановить после предыдущих бомбардировок и ракетных атак.

Глава Минэнерго Незалежной сослался на энергию ветра и солнца, которые можно использовать весной и летом в качестве дополнительного ресурса. По его словам, это помогает энергетикам сбалансировать систему, которая получает регулярные пробоины в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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#украина
#интервью
#энергетика
#электричество
#инфраструктура
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Лётчик Су-30 показал свой талисман в виде плюшёвого мишки
Лётчик Су-30 выполняет боевые задачи с талисманом-плюшевым мишкой
05 мая 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Российский лётчик Су-30 выполняет боевые задачи, держа при себе талисман в виде плюшевого мишки, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Выполняя задачи СВО, мы уверенно движемся к победе. В это нелегкое время мне помогает талисман, игрушка, которую подарили мои дети», — рассказал лётчик по имени Антон.

Уточняется, что Воздушно-космические силы (ВКС) не дают украинским военным даже взлететь с аэродрома. Вражеские воздушные силы обнаруживаются и уничтожаются уже при попытке взлететь. Экипажи Су-30СМ моментально выявляют и уничтожают пытающиеся взлететь самолёты противника. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».

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#всу
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Депутат Верховной рады Дубинский рассказал о панике в офисе Зеленского
05 мая 2024, 09:29

Фото: istockphoto/DmyTo

В офисе президента Украины Зеленского началась настоящая паника. Она вызвана тяжёлой ситуацией на фронте и растущим недовольством населения страны.
Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене. В своём телеграм-канале он написал, что, несмотря на показную уверенность, спикеры офиса Зеленского охвачены паникой. Западная пресса предрекает Украине дальнейшее отступление армии, потерю территорий и новые жертвы, указал депутат. А киевские чиновники не знают, как провести массовую мобилизацию, под которую союзники выделяли деньги.

Дубинский также добавил, что в обществе возникли вопросы к украинскому военному руководству, особенно после выступления заместителя начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, который заявил, что ВСУ не способны выйти на границы 1991 года. Кроме того, по словам депутата, обстановка накаляется из-за приближения срока истечения полномочий Зеленского.

«Уровень напряжённости зашкаливает, и одним запретом Telegram проблемы не решить», — заключил Дубинский.

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#жертвы
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Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали атаки дронов по Херсонской области
05 мая 2024, 09:12

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Вооружённые силы Украины (ВСУ) заметно активизировали атаки при помощи беспилотников на города и сёла Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что дроны противника в последнее время всё чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре левобережья и объектам энергетического комплекса. По словам Костюкевича, ВСУ атакуют не только Каховку и Новую Каховку, но и Великолепетихский, Горностаевский, Голопристанский и Алёшкинский районы.

Кастюкевич отметил, что, несмотря на это, властям удаётся справляться с ситуацией. Постоянно работают ремонтные и инженерные бригады. Однако почти ни дня не обходится без жертв среди гражданского населения в 15-километровой зоне, с горечью заключил сенатор.

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#всу
#дроны
#херсонская область
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«За патриотизм и любовь к Украине»: Порошенко прокомментировал объявление в розыск МВД РФ
Почти боевая награда: Порошенко обрадовался объявлению в розыск МВД РФ
05 мая 2024, 08:09

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что объявление его в розыск МВД РФ может считаться практически боевой наградой, об этом он написал в своей социальной сети.
«Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», — прокомментировал ситуацию Порошенко.

Вчера в розыскной базе Министерства внутренних дел РФ появилась карточка с фотографией Порошенко.

В розыск был объявлен и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Как заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, из-за объявления в розыск Зеленского ждёт трибунал, когда его президентские полномочия истекут.

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#украина
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#розыск
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