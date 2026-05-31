Стало известно, на каком языке говорят живущие в Польше украинцы
Трудовые мигранты с Украины в Польше нередко используют русский язык в повседневном общении. Об этом РИА Новости сообщил владелец одного из ресторанов в Варшаве.
По словам собеседника агентства, русский язык часто выступает в роли универсального средства коммуникации между людьми с разным уровнем владения польским языком.
«Русский язык очень часто используется как универсальный для общения между людьми с разным уровнем знания польского», — отметил ресторатор.
Он пояснил, что значительная часть украинских работников приезжает из регионов, где русский язык ранее широко использовался или продолжает использоваться в быту.
По словам предпринимателя, для работодателей ключевым фактором остается выполнение профессиональных обязанностей, а не языковая интеграция сотрудников. В результате в отдельных сегментах польского рынка труда формируется многоязычная среда, в которой польский язык используется реже, а основное общение может происходить на русском языке или смешанных языковых формах.