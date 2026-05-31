Достижения.рф

Охота на вражеские дроны в Запорожье, зачистки в Сумской области и удары по технике ВСУ под Херсоном: последние новости СВО на 31 мая

Фото: Минобороны РФ

На нескольких участках линии боевого соприкосновения российские военнослужащие продолжают планомерную работу по зачистке территорий, уничтожению техники и живой силы противника. Инженерные подразделения группировки «Север» ведут работу по разминированию освобожденных районов Сумской области, в то время как разведка и артиллерия группировки «Восток» ликвидировали командные пункты ВСУ в Запорожье, а расчеты БПЛА и танкисты нанесли удары по укрытиям и дронам противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».




Разминирование освобожденных участков в Сумской области

В составе группировки «Север» военные инженеры 92-го саперного полка занимаются очисткой ранее занятых рубежей от взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ. Расчётные группы выезжают адресно по заявкам от войсковых частей и гражданских лиц. На месте специалисты проводят рекогносцировку, анализируют ситуацию и приступают к ликвидации взрывоопасных предметов.

Обезвреживание мин, в том числе замаскированных ловушек, осуществляется с неукоснительным соблюдением правил безопасности. Для обследования объектов применяется досмотровый комплекс «Сфера», позволяющий вести аудио- и видеоконтроль в удалённых и опасных зонах с передачей информации на пульт управления. Дополнительно выставляются посты радиоэлектронного подавления и организуется мониторинг воздушной обстановки, что снижает опасность от неприятельских дронов. Согласованная работа сапёров уже позволила избавить территории от смертоносных предметов, уменьшив угрозу жителям и обеспечив безопасное передвижение российских войск.

Ликвидация живой силы ВСУ в Запорожской области

Разведчики подразделения беспилотных систем группировки «Восток» выявили скрытые позиции живой силы противника. Укрытия украинских формирований находились в лесных полосах Запорожской области. Полученные координаты направили танкистам для ликвидации. Бронегруппа вышла на рубежи открытия огня и поразила цели фугасными боеприпасами. В результате ударов обнаруженные укрытия уничтожены вместе с личным составом. Согласованные действия экипажей танков способствовали выполнению задач штурмовых отрядов на этом участке линии боевого соприкосновения.

Срыв атаки ВСУ в небе над Запорожьем

В Запорожской области средства воздушного наблюдения зафиксировали полёты неприятельских дронов. Расчёты ударных БПЛА группировки «Восток» поднялись на перехват. Операторы ликвидировали самолётные разведывательные аппараты «FlyEye», «Лелека» и «Домаха», применяемые врагом для обнаружения целей, наводки и поправки артиллерийского огня. Также сбиты тяжёлые боевые гексакоптеры типа «Баба-Яга».

Параллельно разведчики выявили замаскированный командный пункт вражеских беспилотных систем во время доставки и выгрузки дронов на стартовой позиции. По переданным координатам операторы ударных БПЛА ВС РФ нанесли поражение. Согласно информации Минобороны РФ, налёт неприятельской дрон-авиации на данном участке сорван. Уничтожению подверглись воздушные цели, наземный пункт управления и прибывшая партия беспилотников.

«Гиацинт-С» уничтожил пункты управления БПЛА

Фото: Минобороны РФ
По информации Минобороны РФ, в Запорожской области расчёт беспилотной авиации в ходе воздушного наблюдения выявил скрытые командные центры управления дронами ВСУ. Координаты объектов переданы артиллеристам группировки «Восток». Орудийные расчёты 152-мм самоходных машин 2С5 «Гиацинт-С» отработали по полученным целям. Прямым попаданием ликвидированы пункты наведения, средства связи и находившиеся на позициях экипажи БПЛА. Ликвидация вражеских пунктов управления дронами заметно ограничила возможности противника по ведению наблюдения и обороне на этом участке фронта.

Минобороны раскрыло количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Минобороны раскрыло количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Удары по технике ВСУ на правом берегу Днепра

В Херсонской области подразделение беспилотных систем ВС РФ круглосуточно наносит удары по противнику на правобережье. Операторы поражают вражескую бронетехнику, ствольную артиллерию, миномётные расчёты, склады боеприпасов и живую силу. В работе активно применяются FPV-аппараты со сбрасывающими устройствами: дрон подлетает к объекту и сбрасывает заряд. Видеозаписи уничтожения целей в реальном времени уходят на пункты управления. Расчёты действуют без перерыва, нанося неприятелю невосполнимые потери в вооружении и нарушая пути снабжения. Задействованные беспилотные системы ведут наблюдение, корректируют огонь и применяют средства поражения по выявленным объектам.

Успехи ВС РФ в Харьковской и Сумской области

Группировка «Север» улучшила свои передовые позиции. Удары нанесены по личному составу и вооружению механизированных, мотопехотных соединений и бригады БПЛА противника около населённых пунктов Избицкое, Белый Колодезь, Старица Харьковской области. В Сумской области поражены части механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и подразделения территориальной обороны в районах Хотени, Бачевска, Кондратовки и Иволжанского. Потери неприятеля составили до 200 бойцов, одна боевая бронированная машина и 16 автомобилей.

Продвижение ВС РФ в ДНР

Группировка «Центр» продвинулась на более выгодные рубежи. Огневое поражение понесла живая сила и техника двух механизированных соединений ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Водянское, Анновка, Белицкое, Сергеевка, Новоалександровка (ДНР), а также Новопавловка (Днепропетровская область). Потери украинских подразделений превысили 340 военнослужащих, уничтожено восемь бронированных машин и четыре автомобиля.

Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0