Охота на вражеские дроны в Запорожье, зачистки в Сумской области и удары по технике ВСУ под Херсоном: последние новости СВО на 31 мая
На нескольких участках линии боевого соприкосновения российские военнослужащие продолжают планомерную работу по зачистке территорий, уничтожению техники и живой силы противника. Инженерные подразделения группировки «Север» ведут работу по разминированию освобожденных районов Сумской области, в то время как разведка и артиллерия группировки «Восток» ликвидировали командные пункты ВСУ в Запорожье, а расчеты БПЛА и танкисты нанесли удары по укрытиям и дронам противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Разминирование освобожденных участков в Сумской областиВ составе группировки «Север» военные инженеры 92-го саперного полка занимаются очисткой ранее занятых рубежей от взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ. Расчётные группы выезжают адресно по заявкам от войсковых частей и гражданских лиц. На месте специалисты проводят рекогносцировку, анализируют ситуацию и приступают к ликвидации взрывоопасных предметов.
Обезвреживание мин, в том числе замаскированных ловушек, осуществляется с неукоснительным соблюдением правил безопасности. Для обследования объектов применяется досмотровый комплекс «Сфера», позволяющий вести аудио- и видеоконтроль в удалённых и опасных зонах с передачей информации на пульт управления. Дополнительно выставляются посты радиоэлектронного подавления и организуется мониторинг воздушной обстановки, что снижает опасность от неприятельских дронов. Согласованная работа сапёров уже позволила избавить территории от смертоносных предметов, уменьшив угрозу жителям и обеспечив безопасное передвижение российских войск.
Ликвидация живой силы ВСУ в Запорожской областиРазведчики подразделения беспилотных систем группировки «Восток» выявили скрытые позиции живой силы противника. Укрытия украинских формирований находились в лесных полосах Запорожской области. Полученные координаты направили танкистам для ликвидации. Бронегруппа вышла на рубежи открытия огня и поразила цели фугасными боеприпасами. В результате ударов обнаруженные укрытия уничтожены вместе с личным составом. Согласованные действия экипажей танков способствовали выполнению задач штурмовых отрядов на этом участке линии боевого соприкосновения.
Срыв атаки ВСУ в небе над ЗапорожьемВ Запорожской области средства воздушного наблюдения зафиксировали полёты неприятельских дронов. Расчёты ударных БПЛА группировки «Восток» поднялись на перехват. Операторы ликвидировали самолётные разведывательные аппараты «FlyEye», «Лелека» и «Домаха», применяемые врагом для обнаружения целей, наводки и поправки артиллерийского огня. Также сбиты тяжёлые боевые гексакоптеры типа «Баба-Яга».
Параллельно разведчики выявили замаскированный командный пункт вражеских беспилотных систем во время доставки и выгрузки дронов на стартовой позиции. По переданным координатам операторы ударных БПЛА ВС РФ нанесли поражение. Согласно информации Минобороны РФ, налёт неприятельской дрон-авиации на данном участке сорван. Уничтожению подверглись воздушные цели, наземный пункт управления и прибывшая партия беспилотников.
«Гиацинт-С» уничтожил пункты управления БПЛАПо информации Минобороны РФ, в Запорожской области расчёт беспилотной авиации в ходе воздушного наблюдения выявил скрытые командные центры управления дронами ВСУ. Координаты объектов переданы артиллеристам группировки «Восток». Орудийные расчёты 152-мм самоходных машин 2С5 «Гиацинт-С» отработали по полученным целям. Прямым попаданием ликвидированы пункты наведения, средства связи и находившиеся на позициях экипажи БПЛА. Ликвидация вражеских пунктов управления дронами заметно ограничила возможности противника по ведению наблюдения и обороне на этом участке фронта.
