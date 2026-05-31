Минобороны раскрыло количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией 11 регионов страны и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что атаки были отражены дежурными силами ПВО. Информация о распределении сбитых беспилотников по регионам и возможных последствиях налета уточняется.
Ранее на фоне массированной атаки в Ростовской области были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Матвеево-Курганском районе после падения фрагментов беспилотника загорелся резервуар топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельхозпроизводителей. На месте работают экстренные службы и пожарный поезд, жителей ближайших домов эвакуировали.
