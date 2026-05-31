Минобороны раскрыло количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ

31 мая 2026, 07:49

Минобороны: ПВО за ночь сбила 216 дронов ВСУ над 11 регионами России

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией 11 регионов страны и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.