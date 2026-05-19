19 мая 2026, 11:03

Экс-офицер СБУ Прозоров: на Украине создавали оружие генно-избирательного типа

В американских лабораториях на Украине пытались создать оружие генно-избирательного типа, которое смогло бы убивать носителя конкретной расы. Такое заявление сделал бывший офицер СБУ Василий Прозоров.





Он рассказал, что в 2016 и 2017 годах лично видел документы, указывающие на действие неподконтрольных киевским властям медицинских объектов на территории Украины. Доступ туда был ограничен.





«Биолаборатории действовали под эгидой Минобороны США. В них велись работы, связанные с бактериологическим оружием, со штаммами высокоопасных заболеваний. Там исследовали как особо опасные патогены, так и их воздействие непосредственно на украинских граждан, носителей восточнославянского генетического кода», — приводит RT слова Прозорова.