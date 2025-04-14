Telegraph: в Лондоне ученые вырастили человеческие зубы в лаборатории

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Ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с Имперским колледжем столицы Англии впервые смогли вырастить человеческие зубы в лабораторных условиях. Об этом пишет газета Telegraph.
«Ученые впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории», — сообщает издание.
Как оказалось, специалистам удалось создать условия, которые повторяют необходимую среду для роста зуба. С помощью этого появляется возможность в будущем интегрировать зуб в челюсть, в отличии от пломб и имплантов.
Ученые предполагают, что технология может быть использована в двух форматах. В первом зуб выращивают в лаборатории и пересаживают в челюсть, а во втором клетки зуба вживляются на ранней стадии, после чего зуб созревает уже во рту человека.
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Иван Мусатов