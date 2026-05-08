Две пробирки с хантавирусом пропали из австралийской лаборатории в 2024 году
Из австралийских лабораторных хранилищ пропали две емкости с хантавирусом. Инцидент произошел два года назад.
Как сообщает Metro, следствие склоняется к версии, что образцы могли быть случайно уничтоженными во время перемещения оборудования — признаков хищения не обнаружили. Власти подчеркивают, что упомянутый случай не имеет отношения к недавней вспышке инфекции.
Групповое заражение хантавирусом зафиксировали в апреле 2026 года на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины. На борту скончался гражданин Нидерландов, еще у нескольких пассажиров проявились симптомы заболевания.
В настоящее время власти разыскивают по всему миру пассажиров, уже сошедших с лайнера, чтобы предотвратить возможное массовое распространение инфекции.