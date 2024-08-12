Стало известно о мобилизации в России

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Никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет Telegram-канал Shot.
По его словам, военных на фронте хватает и обстановка не требует проведения дополнительной мобилизации в Российской Федерации.
Ранее член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин заявил, что Мобилизация в России на фоне наступления ВСУ на Курскую область не ожидается. Он добавил, что в Курской области по противнику активно работает российская авиация и артиллерия.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что операция в Курской области курируется западными спецслужбами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин заявил, что Мобилизация в России на фоне наступления ВСУ на Курскую область не ожидается. Он добавил, что в Курской области по противнику активно работает российская авиация и артиллерия.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что операция в Курской области курируется западными спецслужбами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова