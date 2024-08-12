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Стало известно о применении ВСУ химического оружия против бойцов «‎Вагнера»

В Курской области боевики ВСУ сбросили на вагнеровцев химическую бомбу
12 августа 2024, 08:23
Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

10 августа в интернете появилась информация о применении боевиками ВСУ химического оружия против подразделения «Ахмата», в состав которого входят ветераны ЧВК «Вагнер». Об этом информирует News.ru.
Интенсивные бои продолжались два дня. Боевикам Вооруженных сил Украины был нанесен значительный урон. Сообщается, что российские военные подверглись атаке сначала с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), а затем 155 снарядами, предположительно содержащими гексахлорэтан или другое токсичное вещество.

У некоторых солдат возникли серьёзные проблемы со здоровьем: их сильно тошнило и начались судороги. Однако никто не погиб, и подразделение продолжает выполнять поставленные перед ним боевые задачи. Министерство обороны Российской Федерации данную ситуацию не комментировало.



Ранее военный корреспондент Котенок сообщал, что ВСУ ударили по российским бойцам группы СпН «Аид» «Ахмат» в Курской области снарядами с хлором. Он отметил, что если подтвердится то, что боеприпасы были начинены хлором, — это станет фактом применения боевых отравляющих веществ по территории Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдат
Гладков: жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ
12 августа 2024, 07:52

Фото: iStock/~UserGI15632523

Из-за активности боевиков Вооруженных сил Украины жителей Краснояружского района начали перемещать. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор записал видеообращение, в котором выразил обеспокоенность ситуацией.

«Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой», — отметил Гладков.

По его словам, для того, чтобы обезопасить население, власти начинают перемещать людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места.

В минувшее воскресенье Гладков сообщал, что украинская сторона за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области около 150 снарядами, кроме того, было зафиксировано 50 атак с применением дронов.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 18 БПЛА ВСУ
12 августа 2024, 07:32

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Курской областью, пять – над Белгородской областью, два – над Воронежской областью.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Появились новые сведения об ударе по Запорожской атомной электростанции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
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Появились новые сведения об ударе по Запорожской атомной электростанции
Рогов: полностью ликвидировано возгорание градирни Запорожской АЭС
12 августа 2024, 07:23

Фото: iStock/Wlad74

Пожар на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), полностью ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

«Возгорание градирни Запорожской АЭС, возникшее после атаки со стороны ВСУ, полностью ликвидировано», — написал Рогов.

Запорожская АЭС — самая большая атомная станция в Европе, имеет 6 энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции. По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну».

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#заэс
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Российские врачи спасли украинского солдата в крайне тяжелом состоянии
12 августа 2024, 06:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские врачи спасли попавшего в плен в Клещеевке украинского солдата, проведя сложную операцию. Об этом РИА Новости сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей.
По его словам, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Куришко был доставлен к врачу в крайне тяжелом состоянии из-за ранения в живот.

«Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени – фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови», – рассказал Сергей.

Пленный Куришко поблагодарил российских медиков за помощь.

Ранее российские военнослужащие захватили снайпера ВСУ Ларису Ходаковскую и вызволили ее из рук товарищей. По ее словам, она была снайпером в 111-й бригаде, где ей пришлось жить в ужасных условиях.

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#всу
#украина
#врач
#операция
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Бывший разведчик рассказал о французских наемниках в «Азове»*
Бывший разведчик Чинкуини: французы числятся в том числе в «Азове»*
12 августа 2024, 04:07

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Французские наемники также входят в состав батальона «Азов»* сообщил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. Он рассказал агентству ТАСС, что иностранцы принадлежали к разным подразделениям и «часто переводились».
По его словам, на данный момент на Украине действуют 75 французских граждан в военной форме. Чинкуини утверждает, что по меньшей мере десяти из них уже нет в живых.

Он добавил, что наемники часто возвращались во Францию, но 21 из тех, кто вернулся хотя бы раз, «вероятно, не захотел возвращаться в Украину».

Ранее стало известно, что Польша помогала вербовать наемников, выдавая украинским беженцам вид на жительство.

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#разведка
#наемники
#украина
#всу
#франция
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В Луганске захоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО
11 августа 2024, 22:48

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Останки бойцов спецоперации захоронены на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» в Луганской народной республике, пишет РИА Новости. Церемонию организовали при поддержке региональной Военной комендатуры, а также СК России.
«Сегодня мы прощаемся с нашими павшими героями, отдавшими жизнь за нас и наше будущее. Важно это не только для ЛНР, но и каждого человека. Донбасс и Россия стоят не только на страже своей земли, но и всего мира, против нас воюют не просто силы Украины, НАТО и Европы, а силы зла, которые пытаются изменить мир в худшую сторону», — сказала региональный омбудсмен Анна Сорока.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация украинской республики. Президент России Владимир Путин озвучил мирный план по урегулированию конфликта. Согласно ему, Украина должна отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ и снять с России все санкции.

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#украина
#война
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#новости
#вс рф
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Подпольщики: ВС РФ ударили по ВЧ со складами боекомплектов в Одессе
11 августа 2024, 21:13

Фото: istockphoto/RamonCast

ВС РФ ударили по воинской части в Одессе, где располагались склады с боекомплектами, проинформировал в Telegram-канале подпольщик Сергей Лебедев.
«Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находился военная часть. А в части, кто бы мог подумать — склады с БК», — сказано в публикации.

Ранее эвакуированная жительница Суджи в Курской области рассказала, что украинские боевики били по гражданским зданиям и жилым домам. В частности, враг разбил МФЦ.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на отчаянный шаг, напав 6 августа на Курскую область.

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#украина
#война
#сво
#одесса
#новости
#вс рф
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Полк «Ахмат-Чечня» уничтожил колонну техники ВСУ в Курской области
Кадыров: полк «Ахмат-Чечня» и морпехи уничтожили колонну техники ВСУ под Курском
11 августа 2024, 20:34

Фото: сайт Кремля

Колонну техники ВСУ в Курской области уничтожили бойцы полка «Ахмат-Чечня». По сообщению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, российские военные получили технику натовского образца.
«Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы», — написал Кадыров.

По его словам, враг рассчитывал долго находиться на российской территории, однако просчитался. Политик отметил профессионализм бойцов РФ.

Ранее Кадыров заявлял, что при необходимости готов принять беженцев из-под Курска. Глава Чечни сообщал, что эвакуированным отправили вещи первой необходимости и продукты.

Украинские неонацисты напали на Курскую область 6 августа. По оценкам аналитиков, у ВСУ заканчиваются силы, а киевский режим отчаялся.

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#украина
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#рамзан кадыров
#курская область
#новости
#вс рф
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Смирнов: народные дружины обеспечивают безопасность под Курском
11 августа 2024, 20:16

Фото: istockphoto/N-sky

Дружинники оказывают помощь в обеспечении безопасности под Курском, сообщает врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. Чиновник подчеркнул, что сюда прибывают дополнительные средства и силы. Военнослужащие также обеспечивают безопасность гражданского населения.
«Особое внимание уделили участию добровольной народной дружины в стабилизации обстановки», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что мирному населению оказывают помощь волонтеры. Добровольцы вывозят людей из опасных районов по заявкам, закупают медикаменты, продукты и все необходимое. Помимо этого, участники волонтерских движений помогают нуждающимся в размещении во временных пунктах.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, на приграничных территориях идут бои.

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#украина
#сво
#курская область
#губернатор
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