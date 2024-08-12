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10 августа в интернете появилась информация о применении боевиками ВСУ химического оружия против подразделения «Ахмата», в состав которого входят ветераны ЧВК «Вагнер». Об этом информирует News.ru.
Интенсивные бои продолжались два дня. Боевикам Вооруженных сил Украины был нанесен значительный урон. Сообщается, что российские военные подверглись атаке сначала с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), а затем 155 снарядами, предположительно содержащими гексахлорэтан или другое токсичное вещество.
У некоторых солдат возникли серьёзные проблемы со здоровьем: их сильно тошнило и начались судороги. Однако никто не погиб, и подразделение продолжает выполнять поставленные перед ним боевые задачи. Министерство обороны Российской Федерации данную ситуацию не комментировало.
Ранее военный корреспондент Котенок сообщал, что ВСУ ударили по российским бойцам группы СпН «Аид» «Ахмат» в Курской области снарядами с хлором. Он отметил, что если подтвердится то, что боеприпасы были начинены хлором, — это станет фактом применения боевых отравляющих веществ по территории Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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У некоторых солдат возникли серьёзные проблемы со здоровьем: их сильно тошнило и начались судороги. Однако никто не погиб, и подразделение продолжает выполнять поставленные перед ним боевые задачи. Министерство обороны Российской Федерации данную ситуацию не комментировало.
Ранее военный корреспондент Котенок сообщал, что ВСУ ударили по российским бойцам группы СпН «Аид» «Ахмат» в Курской области снарядами с хлором. Он отметил, что если подтвердится то, что боеприпасы были начинены хлором, — это станет фактом применения боевых отравляющих веществ по территории Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова