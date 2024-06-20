Стало известно о наличии у ВСУ заградотрядов на случай отступления

Армия России продолжает битву за Часов Яр, при этом ведут штурм в районе Торецка сразу с нескольких направлений. Тем временем в район Волчанска взамен разбитым группировкам ВСУ прибыли штурмовые подразделения, состоящие из украинских заключенных.