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Командир батальона «Азов»* подтвердил наличие у украинских сил заградительных отрядов, предотвращающих отступление, что указывает на сложную ситуацию Вооруженных сил Украины на фронте. Об этом сообщает American Conservative (АС).
В интервью украинскому телеканалу боец «Азова»* сообщил, что его подразделение использовалось для того, чтобы сдерживать другие части ВСУ от отступления.
В статье подчеркивается, что интервью было дано после решения администрации президента США Джо Байдена снять запрет на военную помощь «Азову»*, что указывает на тяжелое положение украинской армии.
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«Нам приходилось их мотивировать. Мой отряд из 500 солдат был равномерно распределен на участке в 25 километров», — отметил он.
В статье подчеркивается, что интервью было дано после решения администрации президента США Джо Байдена снять запрет на военную помощь «Азову»*, что указывает на тяжелое положение украинской армии.
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Артем Кузьмин