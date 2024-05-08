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«У них нет выбора»: Заградотряды СБУ расстреливают украинских солдат при попытке бегства

Командир батальона «Юг» Иблаев: бойцов ВСУ расстреливают заградотряды СБУ
08 мая 2024, 06:40
Фото: istock / Semen Salivanchuk

Фото: istock / Semen Salivanchuk

Мобилизованных украинских солдат на Ореховском направлении при попытке отступить расстреливают заградотряды Службы безопасности Украины. Об этом рассказал командир батальона «Юг» гвардии майор Мусса Иблаев в беседе с РИА Новости.
Иблаев пояснил, что сзади мобилизованных ВСУ стоят части СБУ и если украинские бойцы пойдут назад, то в действие приведут высшую меру наказания — расстрел.

«Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих. И еще вдобавок домашним доставят проблемы, поэтому они пытаются что-то сделать и неохотно отступают. У них нет выбора», — пояснил собеседник агентства.


Он также показал запись с разведывательного полета БПЛА на Запорожском направлении, где можно увидеть, как два российских беспилотника атакуют укрытие украинских войск, после чего в блиндаже видны контуженные и раненые при ударе бойцы ВСУ.

Ранее Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных с освобождением сёл в Харьковской области и ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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«Тихий убийца»: Эксперт рассказала, как гипертония может привести к смерти
Руководитель KDL Малиновская объяснила, почему гипертонию называют «тихим убийцей»
08 мая 2024, 07:00

Фото: istock/Nikolai Mentuk

Многие считают, что артериальная гипертония — повышенное давление — проблема, с которой сталкиваются только пожилые люди. Но на самом деле высокое давление обнаруживается и у людей среднего возраста, и даже у подростков.
Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» объяснила, как часто встречается повышенное давление у людей.
«Распространенное обывательское название гипертонии — тихий убийца. Повышенное давление встречается чуть ли не у каждого второго взрослого. Высокое давление далеко не всегда сопровождается характерными симптомами — головокружением или звоном в ушах. Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии, которое день за днем повышает риск развития инсульта, инфаркта, проблем с почками и других нарушений», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, нормальным считается давление, показатели которого не превышают 120/80, более высокие числа на тонометре — повод для консультации с врачом. В группу риска развития повышенного давления относят людей с лишним весом, а также тех, чьи родственники страдают гипертонией. Возраст старше 65 лет, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем — все это дополнительные факторы риска.

Собеседница рекомендует при систематическом повышении давления обязательно установить причины, потому что гипертония может указывать на нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками, быть признаком эндокринных опухолей.
«Для обследования при гипертонии необходимо будет обратиться к терапевту или кардиологу, пройти ряд обследований и сдать анализы: УЗИ почек и сердца, ЭКГ, анализ крови на холестерин, а также анализ мочи для определения концентрации микроальбумина», — сказала эксперт.

Артериальная гипертония считается самым распространенным предотвратимым фактором риска преждевременной смерти. В одних случаях достаточно будет изменить образ жизни, например, сбросить вес, в других потребуется медикаментозное лечение, заключила Ольга Малиновская.

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От банков потребуют согласовывать кредиты с родственниками клиентов
«Известия»: граждан обяжут согласовывать банковские переводы с родственниками
08 мая 2024, 04:57

Фото: istock / dobok

В России готовят внедрение новой услуги для защиты финансов населения. В рамках весенней сессии Госдума рассматривает возможность принятия законопроекта о внесении изменений в законодательство о банках и банковской деятельности.
Как сообщают «Известия», в ГД разработали инициативу, по которой банки будут обязаны согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы избежать мошенничества. Доверенное лицо в течение 12 часов должно согласовать или отклонить операцию. Если за 12 часов ответ не поступит — операция также будет отклонена.

Стоит отметить, что новый механизм защиты будет актуален среди социально уязвимых групп населения. В Центробанке поддержали инициативу.

Ранее юрист Иван Соловьёв предупредил о новом технологичном методе мошенничества. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Как накопить на вторую пенсию: советы финансиста
Финансист Дайнеко: дополнительную пенсию можно получить при договоре с НПФ
08 мая 2024, 03:56

Фото: istock / mizar_21984

Чтобы получить дополнительную пенсию, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать накопительную программу и на регулярной основе вносить деньги на свой пенсионный счет. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко в беседе с «Прайм».
НПФ инвестирует средства россиян и накапливает полученный доход. Для выбора правильного фонда, стоит проверить наличие у него лицензии на сайте Центробанка, а на сайте Агентства страхования вкладов — регистрацию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

Эксперт добавила, что взносы, включая результат инвестирования общей суммой до 2,8 миллиона рублей не пропадут даже в случае банкротства/лишения фонда лицензии, поскольку деньги застрахованы государством.

Также можно стать участником новой программы долгосрочных сбережений — она обладает своей спецификой, а главный плюс — софинансирование накоплений со стороны государства. В программе задействованы не все НПФ, но налоговый вычет в случае подключения будет выше, отметила Дайнеко.

Помимо этого, раз в 5 лет можно переводить деньги в другой НПФ, не теряя процентов. В этом есть смысл, если полученная доходность кажется небольшой.

Однако спешить не стоит, поскольку пенсионные деньги считаются «длинными», и доходность необходимо оценивать в долгосрочной перспективе, подытожила Дайнеко.

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В Берлине прекращено расследование против инспектора ВВС после перехвата разговора военных
BI: в Германии прекратили расследование против главы ВВС в связи с утечкой
08 мая 2024, 01:53

Фото: istock / bluejayphoto

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, которое проводилось по причине перехвата разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. Об этом информирует Business Insider.
В публикации указано, что расследование закрыли из-за отсутствия первоначального подозрения, которое могло дать основание для проведения расследования. К примеру, не было представлено доказательств умышленных действий со стороны Герхартца.

Ранее сообщалось, что после обнародования записи Федеральное ведомство военной контрразведки Германии начало расследование и «приняло все необходимые меры». По начальным оценкам, подделка разговора с помощью искусственного интеллекта «в значительной степени исключена». В ФРГ склоняются к тому, что запись подлинная.

До этого посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин повысил зарплаты академикам
Путин поручил с 2025 года повысить выплаты академикам РАН в два раза
08 мая 2024, 01:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил поднять выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН) в два раза. Соответствующее поручение главы государств опубликовано на сайте Кремля.
С 2025 года зарплата академика вырастет до 200 тысяч рублей, члена-корреспондента — до 100 тысяч. Выплаты должны осуществляться из федерального бюджета.

Помимо этого, российский лидер потребовал представить к июлю доклад о переводе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) под управление РАН. Кабинету министров необходимо разработать предложения по механизмам, этапам и срокам закрепления координирующей роли РАН в развитии системы государственной научной аттестации.

Ранее Путин поручил обеспечить россиян жильём площадью не менее 33 кв. м на человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковных учащихся пригласили побороться за награды нового сезона «Большой перемены»
07 мая 2024, 22:55

Фото и видео: пресс-службе Минобразования МО

Для школьников, студентов техникумов и колледжей стартовал пятый сезон конкурса «Большая перемена». К участию приглашаются ученики 1-10 классов, студенты средних специальных учебных заведений и педагоги-наставники. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по ссылке до 20 мая.

Конкурс проводится с 2020 года. Это часть проекта «Движение первых». В этом году он посвящён сохранению семейных ценностей и традиций.
«Состязания проводятся по 12 направлениям-вызовам – от технологий и науки до искусства и творчества. Первые этапы пройдут дистанционно. Учащимся предстоит решать кейсовые задания, пройти тестирование на тип личности, эрудицию, способ действия и вид интеллекта. Финал для учеников до 7 класса и участников международного трека состоится в июле в детском центре «Артек», для старшеклассников – в ноябре. Финал для студентов пройдёт в ноябре в Нижнем Новгороде», – говорится в сообщении.
Победители среди старшеклассников и выпускников СПО получат по 1 млн. рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Для каждого из призёров предусмотрено 200 тыс. рублей.

Впервые состоится командный финал для образовательных организаций, которые представят проекты по развитию образовательной среды. Для топ-50 лучших предусмотрены призы по 2 млн. рублей.

Победители международного трека конкурса смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе и путешествовать по стране.

Педагоги-наставники победителей и призёров получат денежные призы и возможность пройти образовательные программы от партнёров конкурса.

Подробную информацию о проекте можно найти по ссылке.

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«Ящик Пандоры»: Глава Euroclear предупредила о последствиях конфискации активов РФ
Глава Euroclear Убрэн: конфискация активов РФ ударит по финансовым рынкам
07 мая 2024, 22:40

Фото: iStock/sinonimas

Конфискация заблокированных в европейских странах активов РФ может «открыть ящик Пандоры», а также уменьшить доверие инвесторов. Такое заявление сделала новый гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбэн в интервью L'Echo.
«Такое решение очень негативно скажется не только на Euroclear, но и на финансовых рынках в целом. Если наши клиенты чувствуют, что закон больше не соблюдается и что их активы могут быть конфискованы, это открывает ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы», — считает Урбэн.

При этом она отметила, что Euroclear не уполномочен принимать решения в отношении российских активов. Однако депозитарий тратит много времени на объяснение возможных рисков европейским и американским властям. По словам Урбэн, акционеры Euroclear считают, что российские средства должны остаться нетронутыми.

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#рф
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Военное крыло ХАМАС сообщило о смерти американской заложницы Вайнштейн
07 мая 2024, 22:26

Фото: iStock/Gilnature

Заложница с американским гражданством Джудит Вайнштейн умерла после ранения, полученного при бомбардировке сектора Газа месяц назад. Ей не смогли оказать необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда.
Ранее губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявляла о смерти Джудит Вайнштейн ещё в декабре 2023 года. Уточнялось, что женщина погибла при атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Абу Убейда заявил, что женщине не смогли оказать необходимую медицинскую помощь, так как Израиль разрушил больницы в секторе Газа. По его словам, американка получила серьёзное ранение при атаке ХАМАС на Израиль. Однако тогда она получила лечение в больнице Сектора Газа.

«Семидесятилетняя сионистская пленница Джуди Вайнштейн скончалась от тяжелых увечий, которые она и другая пленница получили после бомбардировки места их содержания месяц назад», — говорится в сообщении в Telegram-канале Абу Убейды.

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«Кровь отступила от рук и ног»: порноактриса рассказала о сексуальной связи с Трампом
CNN: порноактриса Дэниэлс рассказала в суде о сексуальной связи с Трампом
07 мая 2024, 21:59

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Порнозвезда Сторми Дэниэлс рассказала в нью-йоркском суде о сексуальной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Её слова приводит телеканал CNN.
Она рассказала, что начала сниматься обнажённой в 21 год, после чего перешла на работу в порноиндустрию. В июле 2006 года 27-летняя Дэниэлс на турнире по гольфу познакомилась с 60-летним Трампом. Его охранник сообщил девушке, что политик приглашает её на ужин, но получил отказ. Однако чуть позже она всё-таки согласилась, после чего оказалась с пентхаусе Трампа.

Девушка была уверена, что не задержится надолго, и рассчитывала на скорый визит в ресторан. Однако в какой-то момент перед ней предстал Трамп в сатиновой пижаме. Он предложил ей познакомиться поближе, прежде чем ехать в ресторан. В ходе разговора девушка отлучилась в ванную комнату, а когда вернулась, обнаружила Трампа лежащим на кровати в трусах и футболке.

Девушка сильно испугалась, пыталась вырваться, но Трамп блокировал путь. «Кровь отступила от рук и ног», – говорит она. После этого они вступили в интимную связь.

По словам Сторми, политик не просил держать этот эпизод в тайне. Однако девушка поделилась произошедшим лишь с несколькими людьми, поскольку ей было очень стыдно, что она не смогла остановить происходящее.

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