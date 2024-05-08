«У них нет выбора»: Заградотряды СБУ расстреливают украинских солдат при попытке бегства

Фото: istock / Semen Salivanchuk
Мобилизованных украинских солдат на Ореховском направлении при попытке отступить расстреливают заградотряды Службы безопасности Украины. Об этом рассказал командир батальона «Юг» гвардии майор Мусса Иблаев в беседе с РИА Новости.
Иблаев пояснил, что сзади мобилизованных ВСУ стоят части СБУ и если украинские бойцы пойдут назад, то в действие приведут высшую меру наказания — расстрел.
Он также показал запись с разведывательного полета БПЛА на Запорожском направлении, где можно увидеть, как два российских беспилотника атакуют укрытие украинских войск, после чего в блиндаже видны контуженные и раненые при ударе бойцы ВСУ.
Ранее Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных с освобождением сёл в Харьковской области и ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих. И еще вдобавок домашним доставят проблемы, поэтому они пытаются что-то сделать и неохотно отступают. У них нет выбора», — пояснил собеседник агентства.
Он также показал запись с разведывательного полета БПЛА на Запорожском направлении, где можно увидеть, как два российских беспилотника атакуют укрытие украинских войск, после чего в блиндаже видны контуженные и раненые при ударе бойцы ВСУ.
Ранее Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных с освобождением сёл в Харьковской области и ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак