Стало известно о поражении инфраструктурных объектов в Сумах

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В результате авиаударов в городе Сумы ликвидированы объекты инфраструктуры. Об этом сообщила Сумская областная администрация в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы. Другие подробности не приводятся.
Ранее российские войска нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим ВСУ Александром Шильским.
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Александр Климов