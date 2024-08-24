В Воронежской области начался пожар с детонацией в результате атаки БПЛА

Фото: istockphoto / Leonid Ikan
Дежурные подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили ряд беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, обломки БПЛА упали и вызвали пожар с детонацией, но новых жертв и разрушений гражданских строений на данный момент не зафиксировано.
Гусев отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, и напомнил о введенном в регионе режиме опасности атаки БПЛА.
Ранее в воздушном пространстве над Воронежской областью был уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения, ему оказана необходимая медицинская помощь.
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Гусев отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, и напомнил о введенном в регионе режиме опасности атаки БПЛА.
Ранее в воздушном пространстве над Воронежской областью был уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения, ему оказана необходимая медицинская помощь.
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Александр Климов