На месте пожара в ростовском Пролетарске ввели режим ЧС

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Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Сейчас там продолжают тушить крупный пожар на промскладах, где горит дизельное топливо. Режим чрезвычайной ситуации в Пролетарске действует с 19 августа, сообщает администрация Пролетарского района.
С пожаром на промскладе борются все силы экстренного реагирования. Местные власти сообщают, что угрозы распространения огня на соседние объекты и жилые дома нет. Жителей района просят не поддаваться панике.
Ранее сообщалось о сложностях с тушением пожара в Пролетарске из-за продолжительного массированного огня со украинской стороны. С огнем продолжаются бороться спасатели и силы МЧС. Власти уверили, что контролируют ситуацию.
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Лия Мурадьян