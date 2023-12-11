Стало известно о пресечении попытки ротации ВСУ на одном из направлений

Соединения Воздушно-десантных войск РФ при помощи беспилотников «Ланцетов» уничтожили на Херсонском направлении СВО два танка, а также самоходную артиллерийскую установку Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.