Стало известно о пресечении попытки ротации ВСУ на одном из направлений

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Российские военнослужащие пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, пишут РИА Новости.
«В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого», — отметил Гордеев.Помимо этого, артиллерия ликвидировала пункты временного размещения 58-й мотопехотной бригады ВСУ у поселка Урожайное, а также уничтожено скопление техники и боевиков 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в Новомихайловке.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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