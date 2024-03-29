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Один из исламистов, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказался подозреваемым в убийстве британского наемника Дэниела Берка, сообщила газета Daily Telegraph на основе документов расследования.
По данным издания, 36-летний Берк пропал в Запорожье в начале августа 2023 года, а в сентябре украинские власти объявили, что нашли его тело. Главным подозреваемым стал Абдельфетах Нурин, исламист с австралийским и алжирским гражданством. Известно, что Нурин воевал вместе с британскими наемниками на стороне Украины.
Берк, живущий в Манчестере, отправился на Украину в 2022 году. Он получил выстрел сзади в голову и шею и скончался. Нурин также признал, что причастен в «стрельбе», но назвал ее «несчастным случаем“. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
В ноябре 2022 года участники спецоперации сообщили Украине, что в страну прибывают исламисты. Об этом также сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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Берк, живущий в Манчестере, отправился на Украину в 2022 году. Он получил выстрел сзади в голову и шею и скончался. Нурин также признал, что причастен в «стрельбе», но назвал ее «несчастным случаем“. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
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Александр Климов