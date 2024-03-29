«Англосаксы вербовали исполнителей в Telegram»: Экс-генерал ФСБ – о теракте в «Крокусе»

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Бывший генерал-майор ФСБ Александр Михайлов прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» в беседе с агентством РИА Новости.
Михайлов предположил, что США и Великобритания завербовали исполнителей теракта через Telegram-канал «Голос Хорасана», который принадлежит афганскому крылу «Исламского государства»*, известному как «Вилаят Хорасан**.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад стремится убедить в непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».
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«Моя точка зрения такова – во всем, что сегодня носит антироссийский характер, присутствуют американцы и британцы. Это многолетняя "спайка". К этому надо относиться как к аксиоме», – отметил экс-генерал ФСБ.
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* ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещенная в России
** ИГИЛ-Х, запрещена в России
Александр Климов