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«Запад отказался сотрудничать»: Лавров – о помощи в борьбе с терроризмом

29 марта 2024, 04:00
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» дал оценку сотрудничеству с западными странами в борьбе с терроризмом. Лавров заявил, что в последнее время Запад практически отказался от этого сотрудничества.
Министр напомнил, что главы государств и правительств США, Европы и Великобритании ранее утверждали, что контакты по этому вопросу должны осуществляться вне зависимости от экономических и политических разногласий.

Он добавил, что с ЕС есть сложности, но Москва уже много лет говорит Евросоюзу о необходимости создания механизма обмена информацией, но последняя встреча состоялась в 2019 году.


«Их фактический отказ от взаимодействия с нами по конкретным вопросам борьбы с терроризмом произошел задолго до начала специальной военной операции. Теперь они на нее сваливают все свои промахи и пытаются замаскировать свои истинные намерения, приведшие к тому, что у нас не осталось другого выхода, кроме как остановить уже развязывавшуюся против нас войну решением о проведении специальной военной операции», – заключил Лавров.

Ранее бывший генерал-майор ФСБ заявил, что англосаксы воспользовались мессенджером Telegram для вербовки исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

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Лавров высказался о международной реакции на теракт в «Крокус Сити Холле»
Лавров: Запад стремится убедить в непричастности Киева к теракту в «Крокусе»
29 марта 2024, 03:04

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» оценил международную реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Глава ведомства отметил, что Запад пытается убедить всех в том, что Украина не имеет никакого отношения к произошедшему.
По словам Лаврова, Запад обвиняет «Исламское государство»*, говоря о том, что больше никого не нужно подозревать, особенно Киев.

«Про эту страну и про ее непричастность говорят прямо и регулярно. Это становится навязчивым. Запад подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему», – подчеркнул Лавров.

Дипломат добавил, что Россия не будет делать окончательных выводов до полного завершения расследования. Однако, прежде всего, нельзя исключать возможность того, что исполнители теракта перед задержанием бежали на Украину.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия и Запад не имеют дипломатических связей.

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«Кладовка опустошена»: Минобороны Канады – о последствиях помощи Украине
Минобороны Канады: Помощь Украине «опустошила кладовку»
29 марта 2024, 02:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада «опустошила кладовку», оказывая военную помощь Украине, заявил министр обороны страны Билл Блэр, сообщает Globe and Mail.
По словам министра, у Оттавы больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет для передачи Киеву.

«Мы пошли и опустошили кладовку», – подчеркнул министр.

Глава ведомства отметил, что Канада договорилась с Киевом о покупке у Украины беспилотников и передаче их Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам политика, поддержка Украины со стороны Оттавы блокируется канадской бюрократией.

Ранее было объявлено, что Оттава выделит более 40 миллионов канадских долларов (29,5 миллиона долларов США) на закупку украинских беспилотников. Кроме того, Киев получит более 800 канадских беспилотников. Ожидается, что первая партия поступит в Украину весной. Канада также предоставит приборы ночного видения.

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Посол РФ охарактеризовал замечания Байдена в адрес руководства России как непристойные
Посол Антонов: Замечания Байдена в адрес руководства России непристойны
29 марта 2024, 02:28

Фото: официальный сайт Кремля

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала назвал непристойными высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес российского политического руководства.
«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — отметил дипломат.

Антонов напомнил, что, в отличие от Байдена, президент России Владимир Путин никогда не допускал уничижительных высказываний в адрес иностранных лидеров, несмотря на оскорбительную риторику в его адрес.

Ранее Байден уже делал резкие заявления в адрес российского лидера во время выступления в Северной Каролине. Байден, рассуждая о повышении налогов на американских миллиардеров, заявил, что полученные доходы можно было бы направить на помощь Украине, которая борется с «мясником Путиным».

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#джозеф байден
#владимир путин
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«Выход США из НАТО»: Болтон раскрыл цель Трампа
Экс-советник Болтон: США выйдут из НАТО в случае переизбрания Трампа
29 марта 2024, 02:19

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Бывший президент США Дональд Трамп поднимет вопрос о выходе своей страны из НАТО, если будет переизбран президентом, заявил бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Le Figaro.
Болтон предположил, что если Трамп будет переизбран, то он, скорее всего, выведет США из НАТО.

«Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова, потом забывает, но в конечном счете вспоминает и действует», – заявил он.

Также собеседник добавил, что многие ошибочно воспринимают это за инструмент для переговоров.

Бывший советник напомнил, что, например, в 2018 году Трамп шокировал европейские страны, заявив, что они не могут рассчитывать на поддержку США, если продолжат покупать природные ресурсы у России по высокой цене.

Ранее Трамп объявил, что не хочет платить за других членов НАТО. США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных», – призвал он.

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«Приглашение к геноциду»: Лавров – о формуле мира Зеленского
Лавров: Формула мира Зеленского – приглашение к геноциду Донбасса
29 марта 2024, 02:11

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» предложил президенту Украины пофантазировать о последствиях мирного соглашения в соответствии с формулой мира президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что суть мирного плана заключается в уходе России из Крыма, Донбасса и новых регионов, выплате репараций, судах и ограничениях на оружие.

Лавров назвал реализацию этой формулы «приглашением к геноциду» и призвал обратить внимание на заявления украинских политиков о судьбе народа.

«Они говорят, что будет даже не "чистка". В Верховной Раде есть дама, заявившая, что в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить. Если в этом заключается смысл «формулы», то это «приглашение» к геноциду», – подчеркнул глава МИД.

Ранее МИД Украины Дмитрий Клуба допустил возможность проведения мирных переговоров с Россией и обсуждение «формулы мира».

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#мид рф
#переговоры
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Во Франции попросили отменить церемонию открытия Олимпийских игр
Europe 1: Во Франции призвали отменить церемонию открытия Олимпиады
29 марта 2024, 01:58

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) рекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр, передает радио Europe 1, ссылаясь на источники в развездслужбе.
В частности, французские спецслужбы призвали отменить церемонию открытия Олимпиады и перейти к «плану Б» в связи с высокой угрозой безопасности участников. По словам информатора, нынешний «Речной парад» таит в себе множество опасностей.

Среди возможных рисков фигурируют террористы-одиночки, которые могут напасть на толпу или атаковать с огнестрельным оружием. Поэтому DGSI хочет избежать «организованных атак» в день открытия Олимпийских игр 2024 года.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что после инцидента в «Крокус Сити Холле» Франция вводит наивысший уровень террористической угрозы перед проведением Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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«Не будут привлекаться к участию в СВО»: Генштаб ВС РФ – о призыве срочников
Генштаб ВС РФ: Срочники весеннего призыва не будут отправляться в зону СВО
29 марта 2024, 01:50

Фото: iStock/Kichigin

Россияне, призванные этой весной, не будут участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, пишет «Красная звезда».
Полковник Бурдинский отметил, что срок службы для гражданских лиц, как и прежде, составит один год. Он уточнил, что хочет успокоить призывников и их семьи.

Он пообещал, что те, кто будет призван весной, не будут отправлены в зоны боевых действий.

«Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», – подчеркнул военный.

Весенний призыв пройдет в период с 1 апреля по 15 июля.

Ранее стало известно, что в весенний призывной период в России будут рассылаться электронные повестки. Вместе с тем основным способом оповещения призывников о необходимости явки на призывной пункт останутся бумажные повестки.

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#армия россии
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Зеленский заявил об угрозе российских ракет США и Европе
Зеленский: Российские ракеты могут прилететь в США и Европу
29 марта 2024, 01:29

Фото: iStock/vadimrysev

Война в США и Европе еще не началась, но может разразиться в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.
По словам украинского лидера, если Европейский союз начнет военный конфликт с Россией, американские войска будут защищать всю Европу, поскольку США являются членом НАТО.

«Войны в США нет, но она может очень скоро прийти. И в Европу, и в США. Пока российские ракеты не долетают до США, но завтра они могут долететь в любую страну», – заявил он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Служба внешней разведки Украины нуждается в финансировании.

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«Россияне хотят отстаивать свою цивилизацию»: Лавров – о будущем России
Лавров – о будущем России: Россияне хотят отстаивать свою цивилизацию
29 марта 2024, 01:22

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о будущем Российской Федерации в интервью газете «Известия».
«Думаю, что после состоявшихся выборов, их результатов и, главное, после явки на эти выборы, которая доказала, что россияне совсем не стали аполитичными, а наоборот, хотят отстаивать свою идентичность, культуру, историю, цивилизацию, и что эта решимость замечена в мире (не просто замечена, она воспринимается с все большим уважением)», – отметил подчеркнул он.

Министр добавил, что фантазии об изоляции России не соответствуют действительности. Министр напомнил об Играх будущего и Всемирном фестивале молодежи.

Ранее президент Путин заявил, что россияне вынуждены брать в руки оружие и создавать будущее своей страны. Таким образом он объяснил и высокую явку на выборах.

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#сергей лавров
#владимир путин
#выборы
#россия
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