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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» дал оценку сотрудничеству с западными странами в борьбе с терроризмом. Лавров заявил, что в последнее время Запад практически отказался от этого сотрудничества.
Министр напомнил, что главы государств и правительств США, Европы и Великобритании ранее утверждали, что контакты по этому вопросу должны осуществляться вне зависимости от экономических и политических разногласий.
Он добавил, что с ЕС есть сложности, но Москва уже много лет говорит Евросоюзу о необходимости создания механизма обмена информацией, но последняя встреча состоялась в 2019 году.
Ранее бывший генерал-майор ФСБ заявил, что англосаксы воспользовались мессенджером Telegram для вербовки исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».
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Он добавил, что с ЕС есть сложности, но Москва уже много лет говорит Евросоюзу о необходимости создания механизма обмена информацией, но последняя встреча состоялась в 2019 году.
«Их фактический отказ от взаимодействия с нами по конкретным вопросам борьбы с терроризмом произошел задолго до начала специальной военной операции. Теперь они на нее сваливают все свои промахи и пытаются замаскировать свои истинные намерения, приведшие к тому, что у нас не осталось другого выхода, кроме как остановить уже развязывавшуюся против нас войну решением о проведении специальной военной операции», – заключил Лавров.
Ранее бывший генерал-майор ФСБ заявил, что англосаксы воспользовались мессенджером Telegram для вербовки исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».
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Александр Климов