Стало известно отношение Байдена к плану Макрона по инструкторам на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому президенту Джо Байдену отправить западных военных инструкторов в Украину во время недавнего телефонного разговора, сообщает Politico со ссылкой на источники. Однако Байден отклонил это предложение.
Согласно изданию, Байден выразил опасения относительно возможных последствий такого шага, так как присутствие представителей стран НАТО в зоне боевых действий может привести к эскалации конфликта. Американский лидер отметил, что подобные действия могут усугубить ситуацию.
По итогам разговора Макрон и Байден не пришли к какому-либо решению по данному вопросу, уточняет Politico.
6 июня Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине французских истребителей Mirage 2000-5.
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По итогам разговора Макрон и Байден не пришли к какому-либо решению по данному вопросу, уточняет Politico.
6 июня Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине французских истребителей Mirage 2000-5.
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Артем Кузьмин