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Макрон разрешил Украине обстреливать Россию французскими ракетами

Макрон подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ французским оружием
07 июня 2024, 01:40
Фото: istock / Olivier DJIANN

Фото: istock / Olivier DJIANN

Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине атаковать территорию Российской Федерации французскими ракетами. Об этом французский глава в эфире телеканала TF1.
Он уточнил, что ВСУ могут совершать обстрелы территории, с которых запускаются ракеты ВС РФ. При этом Париж по-прежнему все также удары по мирным жителям.

31 мая госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен подтверди, что президент страны Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по территории РФ. Как утверждал Блинкен, речь идет только об ударах по районам РФ около Харькова. Он также не исключил, что дальность ударов оружием США по территории РФ будет расширяться.



Кабмин ФРГ в тот же день сказал, что немецкое оружие может использоваться «для защиты от атак» России в районе Харьковской области. Отметим, что среди западных стран сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия Украиной.

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Анонсирована встреча Байдена с Зеленским
Белый дом: Байден встретится во Франции с Зеленским 7 июня
07 июня 2024, 01:51

Фото: сайт Белого дома

Президент Соединённых Штатов Джо Байден пятницу, 7 июня, проведет встречу с Владимиром Зеленским. Встреча состоится во Франции, об этом сообщил Белый Дом.
Согласно официальному графику американского главы, Байден и Зеленский встретится в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.

Байден с женой находится в турне по Франции, где, в частности, участвует в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Российская Федерация при этом не была приглашена на празднование.

Ранее Байден признался, что российский президент Владимир Путин беспокоит его уже 40 лет.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов раскрыл, нажмёт ли Байден ядерную кнопку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»

#россия
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#джо байден
#сша
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В Белом доме отреагировали на российские военные корабли на Кубе
Кирби: Белый дом не видит угрозу в российских военных кораблях на Кубе
07 июня 2024, 01:50

Фото: istock / lucky-photographer

Соединённые штаты не увидели угрозы в появлении российских военных кораблей на Кубе. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Но мы не ожидаем какой-либо серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений», — отметив Кирби.
Он уточнил, что США будут внимательно следить за происходящим.

Четыре российских судна прибудут в порт Гаваны 12 июня с официальным визитом и пробудут там до 17 июня. Это фрегат танкер «Академик Пашин», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир «Николай Чикер»и «Адмирал Горшков».

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В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»

#сша
#заявление
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#куба
#корабль
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Президент Аргентины отказался от участия в конференции по Украине
СМИ: Президент Аргентины Милей не поедет на саммит G7 и конференцию по Украине
07 июня 2024, 01:05

Фото: istock / butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей н будет принимать участие в саммите G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии. Об это информирует Nacion.
«Хотя саммит G7 проходит до праздничных дат, было бы неудобно ехать, а затем возвращаться, чтобы быть в стране в эти первые в стране национальные праздники для Милея в качестве президента», — сказано в сообщении.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

Ранее сообщалось, что В Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»

#москва
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#аргентина
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Путин обещал улучшить ситуацию на Балканах
Путин: РФ будет способствовать улучшению ситуации на Балканах
07 июня 2024, 00:37

Фото: сайт Кремля

Россия будет оказывать необходимую помощь по улучшению обстановки на Балканском полуострове в соответствии с Дейтонскими соглашениями. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
«Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям — она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием не просто для сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», — подчеркнул Путин.
Он также развил благородность Додику за сотрудничество в духовной сфере и по линии МИД.

Сам Додик выразил признательность главе РФ за позицию страны по соблюдению Дейтонского соглашения и при голосовании на Генеральной ассамблее ООН по Сребренице.

Политик заявил, что между его республикой и Россией не осталось ни единого сложного открытого вопроса, и страны должны продолжить сотрудничать по всем остальным вопросам, как и до текущего момента.

Ранее Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»

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Макрон прокомментировал задержание гражданина Франции в Москве
Макрон: задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО
06 июня 2024, 23:49

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО, а не на Францию. Такое заявление он сделал в интервью для France 2.
До этого издание Reuters писало, что задержанный в российской столице Винатье работал советником швейцарского Центра гуманитарного диалога.

По данным следствия, мужчина несколько лет вел сбор информации, касающейся военной и военно-технической деятельности России. Отметим, что француз имел умысел на неисполнение «обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», предусмотренную законодательством РФ.

Как сообщает СКР, гражданин Франции «в этих целях неоднократно посещал» РФ, в том числе Москву, и встречался с россиянами. Он был задержан и доставлен в подразделение СК столицы для проведения следственных действий.

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В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»

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#президент
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#рф
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Отряд российских военных кораблей посетит Гавану
МИД Кубы: отряд из четырех кораблей ВМФ РФ посетит порт Гаваны 12‑17 июня
06 июня 2024, 23:14

Фото: istock / Roman Zaika

Суда Военно-морского флота (ВМФ) РФ прибудут в порт Гаваны 12 июня. Об этом проинформировало министерство Революционных вооруженных сил Кубы, передает Prensa Latina.
Четыре российских корабля прибудут в порт Гаваны 12 июня и пробудут там до 17 июня с официальным визитом. Это фрегат танкер «Академик Пашин», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир «Николай Чикер»и «Адмирал Горшков».

«Этот визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам», – передает заявления Минобороны Кубы издание.
В ведомстве добавили, что корабли не несут ядерного оружия, а значит, не являются угрозой для региона.

Ранее в Европе выразили обеспокоенность укреплением отношений Кубы и России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#вмф
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#минобороны
#рф
#куба
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МИД Киргизии: дело таксиста, высадившего участников СВО в Москве, прекратили
06 июня 2024, 22:23

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Уголовное дело в отношении таксиста, который отказался везти участников специальной военной операции в Москве, прекращено. Об этом сообщили в МИД Киргизии.
«В результате в связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено», — заявили в ведомстве.

3 июня стало известно, что в Москве таксист Аипбек Латипов высадил участников СВО на МКАД. Водитель пояснил, что пассажиры были пьяны и выбрали конечный пункт поездки, находившийся в 100 километрах от начальной точки. В Москве следователи возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ранее сообщалось, что Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram. Отмечается, что валюта получила название Telegram Stars. С помощью неё можно оплачивать цифровые товары и услуги в мини-приложениях. В частности, можно покупать электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей
Макрон: Франция передаст Киеву пять истребителей и обучит украинских пилотов
06 июня 2024, 21:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция передаст Украине пять истребителей Mirage 2000-5 и будет обучать украинских пилотов. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.
Он подчеркнул, что Франция собирается обучить 4,5 тысячи бойцов ВСУ. При этом власти не считают такой шаг фактором для эскалации конфликта.

Программа подготовки украинских пилотов будет организована до конца текущего года, отметил Макрон.

Он также добавил, что передача Киеву истребителей Mirage 2000-5 будет официально объявлена в предстоящую пятницу.

По данным телеканала, речь идёт о новых самолётах.

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США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иноагентах
06 июня 2024, 21:36

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Соединённые Штаты приняли решение ввести визовые ограничения против десятков граждан Грузии из-за принятого в стране закона об иноагентах. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
Отмечается, что в четверг США ввели первую партию ограничений. Они коснулись членов партии «Грузинская мечта», сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.

Речь, по словам Миллера, идёт о порядке 30 лиц, которые не были уведомлены властями США о принятом решении. Однако им запрещается въезжать на территорию страны.

В понедельник, 3 июня, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того как президент страны Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Закон был принят на фоне массовых уличных протестов и угроз введения санкционных ограничений со стороны США и Евросоюза.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
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