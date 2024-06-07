Макрон разрешил Украине обстреливать Россию французскими ракетами

Фото: istock / Olivier DJIANN
Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине атаковать территорию Российской Федерации французскими ракетами. Об этом французский глава в эфире телеканала TF1.
Он уточнил, что ВСУ могут совершать обстрелы территории, с которых запускаются ракеты ВС РФ. При этом Париж по-прежнему все также удары по мирным жителям.
31 мая госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен подтверди, что президент страны Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по территории РФ. Как утверждал Блинкен, речь идет только об ударах по районам РФ около Харькова. Он также не исключил, что дальность ударов оружием США по территории РФ будет расширяться.
Кабмин ФРГ в тот же день сказал, что немецкое оружие может использоваться «для защиты от атак» России в районе Харьковской области. Отметим, что среди западных стран сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия Украиной.
Читайте также:
Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей
США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иноагентах
В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»
31 мая госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен подтверди, что президент страны Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по территории РФ. Как утверждал Блинкен, речь идет только об ударах по районам РФ около Харькова. Он также не исключил, что дальность ударов оружием США по территории РФ будет расширяться.
Кабмин ФРГ в тот же день сказал, что немецкое оружие может использоваться «для защиты от атак» России в районе Харьковской области. Отметим, что среди западных стран сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия Украиной.
Читайте также:
Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей
США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иноагентах
В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»
Алина Юрчак