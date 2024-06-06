Макрон прокомментировал задержание гражданина Франции в Москве

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО, а не на Францию. Такое заявление он сделал в интервью для France 2.
До этого издание Reuters писало, что задержанный в российской столице Винатье работал советником швейцарского Центра гуманитарного диалога.
По данным следствия, мужчина несколько лет вел сбор информации, касающейся военной и военно-технической деятельности России. Отметим, что француз имел умысел на неисполнение «обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», предусмотренную законодательством РФ.
Как сообщает СКР, гражданин Франции «в этих целях неоднократно посещал» РФ, в том числе Москву, и встречался с россиянами. Он был задержан и доставлен в подразделение СК столицы для проведения следственных действий.
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По данным следствия, мужчина несколько лет вел сбор информации, касающейся военной и военно-технической деятельности России. Отметим, что француз имел умысел на неисполнение «обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», предусмотренную законодательством РФ.
Как сообщает СКР, гражданин Франции «в этих целях неоднократно посещал» РФ, в том числе Москву, и встречался с россиянами. Он был задержан и доставлен в подразделение СК столицы для проведения следственных действий.
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Алина Юрчак