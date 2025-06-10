10 июня 2025, 23:14

Александр Дудчак: Киев не хочет расплачиваться с семьями погибших солдат ВСУ

Фото: iStock/Silent_GOS

Киевский режим не забирает тела своих погибших солдат из-за нежелания выплачивать компенсации родственникам. Так считает политолог Александр Дудчак.





Ранее сообщалось, что Россия готова передать Украине тела шести тысяч погибших военнослужащих ВСУ на приграничной территории, однако киевские власти отказались забирать своих солдат.





«Чтобы расплатиться с родственниками, необходимо 90 миллиардов гривен. Это более двух миллиардов долларов. Но сейчас речь уже идет о том, что российская сторона может передать сорок шесть тысяч погибших, личности которых установлены. Получается, что нужно будет выплатить более шестнадцати миллиардов долларов», — пояснил Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Мы думали, они скажут нам спасибо. Потому что 6 тыс. семей смогут похоронить наконец своих сыновей и мужей», — отметил Мединский.