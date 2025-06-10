Стало известно, почему Киев не хочет забирать тела своих погибших солдат
Александр Дудчак: Киев не хочет расплачиваться с семьями погибших солдат ВСУ
Киевский режим не забирает тела своих погибших солдат из-за нежелания выплачивать компенсации родственникам. Так считает политолог Александр Дудчак.
Ранее сообщалось, что Россия готова передать Украине тела шести тысяч погибших военнослужащих ВСУ на приграничной территории, однако киевские власти отказались забирать своих солдат.
«Чтобы расплатиться с родственниками, необходимо 90 миллиардов гривен. Это более двух миллиардов долларов. Но сейчас речь уже идет о том, что российская сторона может передать сорок шесть тысяч погибших, личности которых установлены. Получается, что нужно будет выплатить более шестнадцати миллиардов долларов», — пояснил Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он подчеркнул, что украинские власти не собираются выплачивать такие деньги. Кроме того, по словам политолога, у Киева нет технической возможности принять такое количество тел.
Тем временем глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT заявил, что Россия была уверена, что украинская сторона поблагодарит за передачу тел погибших военных.
«Мы думали, они скажут нам спасибо. Потому что 6 тыс. семей смогут похоронить наконец своих сыновей и мужей», — отметил Мединский.
Он уточнил, что замороженные тела солдат ВСУ лежат в целлофановых пакетах в военной форме ВСУ, также у многих есть опознавательные документы.