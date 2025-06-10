Пленный боец ВСУ не стал возвращаться на Украину из-за страха отправки на фронт
Пленный боец ВСУ Виталий Бровко, который сдался российским военным, отказался возвращаться на Украину из-за страха повторной отправки на фронт. Об этом он рассказал ТАСС.
«Я отказался от обмена. Приду же назад, а они меня снова отправят. Во второй раз мне уже так не повезет», — передает агентство слова Бровко.
Пленный отметил, что вернуться на Украину станет возможным только после смены власти в стране. При этом солдат не сомневается в том, что его сразу отправят в зону боевых действий и даже не отпустят домой.
К тому же Бровко высказался об условиях, в которых он находится в плену. Как оказалось, украинское командование пугает солдат тем, что им отрежут пальцы и головы. По итогу боец заявил, что его кормят, одевают и лечат.