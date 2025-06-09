Депутат Иванов: после публикации имен бойцов ВСУ украинские женщины могут начать бунт
Публикация фамилий и имен бойцов армии Украины (ВСУ), чьи тела киевский режим отказался забирать в ходе обмена с Россией, может привести к бунту среди украинок. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Телеграм-канале.
Со слов депутата, существует минимальный шанс, что украинские женщины, которые узнали о судьбе своих близких и не согласились с решением Киева, начнут бунт.
«Женский бунт — страшная сила. И тогда наркомана зе (Владимир Зеленский — прим. ред.) быстрее поднимут на вилы», — обратил внимание Иванов.
Депутат выразил мнение, что публикация имен павших бойцов ВСУ будет правильным ходом, который показал бы уважение России к солдатам оппонента и сочувствие их родным. Парламентарий уточнил, что даже во время ожесточенных боевых действий «нельзя терять ум и человечность».
Ранее один из задержанных за подготовку диверсии на ОПК Московского региона признался, что готовил подрыв двух бомб по заданию запрещённой террористической организации, базирующейся на Украине.