Депутат Иванов: после публикации имен бойцов ВСУ украинские женщины могут начать бунт

09 июня 2025, 14:00

Фото: iStock/ Liudmila Chernetska

Публикация фамилий и имен бойцов армии Украины (ВСУ), чьи тела киевский режим отказался забирать в ходе обмена с Россией, может привести к бунту среди украинок. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Телеграм-канале.





Со слов депутата, существует минимальный шанс, что украинские женщины, которые узнали о судьбе своих близких и не согласились с решением Киева, начнут бунт.





«Женский бунт — страшная сила. И тогда наркомана зе (Владимир Зеленский — прим. ред.) быстрее поднимут на вилы», — обратил внимание Иванов.