Стало известно, почему Трампу выгодно возвращение территорий Киеву

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США заинтересованы в том, чтобы украинских территорий было больше, потому что тогда Вашингтон сможет зарабатывать на расположенных там ресурсах. Так считает политолог Иван Мезюхо.
Напомним, Трамп заявил, что администрация США намерена добиться договорённостей между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. При этом Америка постарается помочь Киеву вернуть как можно больше территорий.
По словам специалиста, подобное заявление совсем не означает, что Киеву удастся вернуть обратно хоть какие-то территории. Тем не менее, Мезюхо считает, что США планируют сохранить государственность Украины, так как Вашингтон не захочет терять подконтрольную страну у границ с Россией.
Эксперт добавил, что Трамп планирует полностью разграбить украинские ресурсы и государственную собственность и получить от Украины все, что можно из нее «выжать», а для этого страна не должна ограничиваться Львовской и Ивано-Франковской областями. То есть, чем больше у Украины будет территории, тем больше ресурсов смогут получить США, пояснил Мезюхо.
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«Давайте исходить из того, что Дональд Трамп сделал это заявление в присутствии журналистов. Американский президент любит, когда его цитируют, когда он привлекает внимание представителей средств массовой информации. Я бы не расценивал это заявление американского президента как опровержение его недавних слов о том, что Украина не может вернуть все земли, на которые она претендует», — прокомментировал Мезюхо в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, подобное заявление совсем не означает, что Киеву удастся вернуть обратно хоть какие-то территории. Тем не менее, Мезюхо считает, что США планируют сохранить государственность Украины, так как Вашингтон не захочет терять подконтрольную страну у границ с Россией.
Эксперт добавил, что Трамп планирует полностью разграбить украинские ресурсы и государственную собственность и получить от Украины все, что можно из нее «выжать», а для этого страна не должна ограничиваться Львовской и Ивано-Франковской областями. То есть, чем больше у Украины будет территории, тем больше ресурсов смогут получить США, пояснил Мезюхо.
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Элина Позднякова