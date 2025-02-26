Выяснилось, что США пытались исключить из сделки с Украиной определенные фразы

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Администрация Дональда Трампа пыталась исключить положения о гарантиях безопасности из соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на украинского чиновника.
Вашингтон настаивал, что формулировки о безопасности выходят за рамки договорённостей о ресурсах. В итоговом документе, по данным издания, эти пункты остались размытыми, без конкретных обязательств США.
Ранее Трамп заявил, что США не планируют предоставлять Украине значимые гарантии защиты, перекладывая эту ответственность на Европу. При этом позже президент США отметил, что Америка постарается вернуть Украине «как можно больше» по результату мирных договоренностей между Москвой и Киевом.
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Ранее Трамп заявил, что США не планируют предоставлять Украине значимые гарантии защиты, перекладывая эту ответственность на Европу. При этом позже президент США отметил, что Америка постарается вернуть Украине «как можно больше» по результату мирных договоренностей между Москвой и Киевом.
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Мария Моисеева