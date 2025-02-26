Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 28 февраля подпишет в Вашингтоне договор, согласно которому многие миллиарды долларов будут отчисляться в специальный фонд. Средства из него будут выделяться на экономику Украины, однако фактически организация будет принадлежать США. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский прибудет в пятницу в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Американский лидер заявил, что соглашение, которое будет подписано 28 февраля, является очень важным.
Так, подписанием договора, который никогда не будет выполнен, Зеленский намерен обхитрить Трампа, а также попробует добиться от него приглашения в НАТО или ЕС, чтобы их войска были отправлены на Украину.
Возможно, что после урегулирования конфликта на Украину вступит Евросоюз, который оплатит восстановление страны и разместит там свои войска, отметил Марков. Он также предположил, что Трамп может одобрить это, однако Россия будет против.
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«Речь идет о том, что на украинские деньги собственность Украины будет скупаться в пользу США. Но выполнять это соглашение украинский президент не собирается. Ему уже посоветовали и президент Франции Эммануэль Макрон, и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон просто подписать договор, чтобы не сердить Трампа», — заявил Марков в беседе с «Вечерней Москвой».
Так, подписанием договора, который никогда не будет выполнен, Зеленский намерен обхитрить Трампа, а также попробует добиться от него приглашения в НАТО или ЕС, чтобы их войска были отправлены на Украину.
Возможно, что после урегулирования конфликта на Украину вступит Евросоюз, который оплатит восстановление страны и разместит там свои войска, отметил Марков. Он также предположил, что Трамп может одобрить это, однако Россия будет против.
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Элина Позднякова