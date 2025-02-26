Политолог раскрыл, о чем могут договориться Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля

Владимир Зеленский 28 февраля подпишет в Вашингтоне договор, согласно которому многие миллиарды долларов будут отчисляться в специальный фонд. Средства из него будут выделяться на экономику Украины, однако фактически организация будет принадлежать США. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.