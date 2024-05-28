Стало известно, сколько денег рассчитывает получить Украина от российских активов

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в текущем году 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных активов России. Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Бельгии.
Уточняется, что совет Европейского союза окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов будут направляться в бюджет Евросоюза для оказания военной помощи киевскому режиму. При этом ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз признал, что с простым изъятием и расходованием активов РФ имеются проблемы конституционного характера.
Вопрос изъятия российских активов в пользу Украины неоднократно комментировала российская сторона. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил желающим присвоить зарубежные активы РФ, что в стране тоже есть западные деньги. Примечательно, что Россия намерена бессрочно судиться с Западом в случае конфискации активов Москвы.
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Екатерина Коршунова